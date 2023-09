L’ordre national des vétérinaires du Burkina Faso célèbre la 7e édition des journées vétérinaires 

publicite

C’est au cours d’une conférence de presse ténue ce samedi 23 septembre 2023 que l’ordre national des vétérinaires du Burkina a décliné les grands axes de la 7e édition des journées des vétérinaires qui se tiendra du 26 au 29 septembre 2023.

L’Ordre National des Vétérinaires du Burkina Faso (ONV-BF) est un organisme statuaire vétérinaire pour accompagner l’Etat dans la gestion administrative, réglementaire et disciplinaire de la profession vétérinaire au Burkina Faso. Depuis sa création, l’ONV-BF, accompagne la profession de vétérinaire dans la quête de visibilité et d’une efficacité largement souhaitées par ses membres et l’ensemble de ses usagers.

Dans sa mission de réglementation de la profession, l’ONV-BF assure le contrôle et la supervision de la qualité des prestations et des compétences des vétérinaires et des paras professionnels vétérinaires qui joue un rôle important dans le domaine de l’élevage au Burkina Faso.

Selon le président de cette structure, Charles Dieudonné Mandé, les médicaments vétérinaires occupent une place importante dans le secteur pastoral au Burkina Faso avec d’énormes enjeux. « Les enjeux du secteur des médicaments vétérinaires sont nombreux, en santé publique, le médicament vétérinaire participe à la promotion de la santé publique ; en santé et bien-être animal, ils contribuent à l’équilibre affectif et psychologique de leurs propriétaires ; en compétitivité de l’élevage et sécurisation de la filière agro-alimentaire.

Le médicament vétérinaire participe à la sécurité sanitaire, l’innocuité alimentaire (denrées saines) et à la sécurité alimentaire (la production de protéines de haute qualité est assurée) ; en sécurité environnementale : les médicaments vétérinaires qui se retrouvent dans la nature peuvent impacter la vie d’autres organismes pour lesquels ils n’ont pas été produits ou utilisés ; les acteurs du circuit licite de distribution des médicaments vétérinaires trouvent dans ce secteur des occasions de création d’emplois décents », a-t-il indiqué.

C’est dans ce sens que l’Ordre National des vétérinaires organise les « Journées des vétérinaires », un rendez-vous de réflexion sur des sujets de préoccupation pour la profession vétérinaire débouchant sur des recommandations.

Cette 7e édition qui tiendra sous thème « les médicaments vétérinaires, enjeux et perspectives pour la promotion des productions animales et la protection de la santé publique dans un contexte d’insécurité », du 26 au 29 septembre à Ouagadougou au ministère de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques (MARAH) et plusieurs activités sont au programme, telles que des conférences sur des sujets en lien avec le thème de cette édition, des communications libres et des stands d’expositions.

En rappel, l’Ordre National des Vétérinaires du Burkina a été créé en 1991, et est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des usagers de la profession vétérinaire. Cette 7e édition sera patronnée par le ministre en charge de la santé et de l’hygiène publique, le Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou, et parrainée par le ministre délégué auprès du ministère de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques, chargés des ressources animales, Dr Amadou Dicko.

Jessica BASSOLE et Amidou OUEDRAOGO (stagiaires)

Burkina 24

