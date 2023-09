Hugues Fabrice Zango : « Cette année, j’ai mis la barre haute »

publicite

Le champion du monde d’athlétisme 2023, l’Étalon volant, Hugues Fabrice Zango, a été accueilli en héros à Ouagadougou le samedi 23 septembre 2023. A l’occasion, il s’est prêté aux questions des Hommes de médias pour témoigner sa gratitude.

Du retour au pays avec plusieurs médailles au cou dont celle du champion du monde, Hugues Fabrice a évoqué ces projets et les différentes étapes de ce succès ce samedi 23 septembre 2023.

« Je suis très content de pouvoir vous montrer que le projet que je portais depuis 2019 est devenu une réalité. On doit vraiment se réjouir d’être aussi compétitif depuis 5 ans sur la scène internationale », a annoncé l’Etalon dès son arrivée sur le sol burkinabè.

« Lorsque je gagne et que les FDS me disent qu’ils sont vraiment contents et que cela les galvanise au front, c’est de la magie. Au niveau des moyens financiers, c’est une lutte qu’on est en train de gagner. Lorsqu’on voit les athlètes, on pensait que les moyens étaient mis et ce n’est pas forcément le cas. Mais depuis un certain moment, des moyens ont été amorcés. L’aide que nous recevons du ministère nous a vraiment aidés pour avancer. Nous avons vraiment besoin de cette aide parce que nous ne sommes pas comme les footballeurs qui sont rémunérés », a indiqué l’Etalon.

Avec 9 compétitions, 7 victoires et 2 deuxièmes places notamment à Budapest, les résultats du champion parlent d’eux-mêmes. « Cette année j’ai mis la barre haute. Il y a des meetings qu’il fallait gagner à tout prix. Et cette année, on a vraiment joué avec stratégie. Ça pouvait échouer mais les choses se sont bien déroulées », a ajouté Hugues Fabrice Zango.

En terme de perspectives, Hugues se projette déjà pour les JO de Paris 2024 qui seront les dernières participations olympiques du champion selon ses propos. « Entre les Olympiades il y a 4 ans et je sais que je ne pourrais pas participer à celles de Los Angeles. Nous voulons organiser une caravane entre janvier et juin 2024. L’idée c’est de réunir une dizaine d’écoles dans des villes et détecter nos futurs Olympiades », foi de Fabrice Zango concernant la suite de sa carrière.

Cette brillante médaille a été probablement possible grâce à l’absence de son éternel rival, le Portugais Pedro Pablo Pichardo. Une absence que l’athlète dit n’avoir rien à avoir avec son succès.

« Il y a plein de choses psychologiques qui entrent en compte quand il s’agit de grandes compétitions. Quand on se blesse on a perdu, je suis désolé de le dire mais cela fait partie de la compétition. Le bon général c’est celui qui gagne sans avoir combattu. Peut-être qu’ils verront le problème et pour mieux se préparer. Je pense que nous aussi on est prêt », a souligné le triple sauteur burkinabè.

Résident en France bien évidemment Hugues a évoqué les relations entre les deux pays. « Les problèmes politiques ne touchent pas les relations que nous avons nouées depuis des années. Moi personnellement je n’ai pas de problème à ce niveau », a-t-il indiqué.

Cette victoire selon Missiri Théophile Sawadogo, DTN de la fédération d’athlétisme, est une question de motivation personnelle. « La Côte d’Ivoire a mis 170 millions pour 0 médaille et le Burkina Faso n’a pas mis même 100 millions mais une médaille d’or. C’est une concrétisation de tout le monde. Je pense qu’on doit continuer ce qu’on fait pour lui, c’est-à-dire l’encourager », a dit Missiri Théophile Sawadogo.

Avec ces médailles empochées, l’Etalon volant a été accueilli en héros plus tôt dans la soirée de ce samedi 23 septembre 2023 à Ouagadougou. Il dit d’ailleurs nourrir l’espoir de voir la relève assurer l’avenir d’où son projet de caravane dans les écoles.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

