Burkina Faso : 987 tonnes de fer à béton non conformes saisies au premier trimestre de 2023 (Serge Poda)

Quatre questions orales avec débats ont été à l’ordre du jour de la séance plénière de ce vendredi 29 septembre 2023, tenue sous la présidence du Dr Ousmane Bougouma, président de l’Assemblée législative de transition (ALT).

Pour la troisième question orale avec débats, il s’est agi pour le ministre du développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises, Serge Poda, de réagir sur « les dispositions prises par le gouvernement pour s’assurer de la qualité des matériaux utilisés dans les ouvrages et infrastructures publiques ».

Faisant le point des contrôles sur le respect des normes sur le fer à béton au Burkina Faso, Serge Poda a d’emblée rappelé que le contrôle de la conformité des fers à béton se fait sur la base de la norme NBF 02-011 : 2009 relative aux armatures pour béton armé – barres et fils machines non soudables à verrous.

« Au titre de l’année 2021, tous les industriels du fer à béton ont été contrôlés et sur un total de sept (07) unités de production, six (06) avaient des lots de produits non conformes à la règlementation. C’est au total 976,16 tonnes de fer à béton non normalisés dont 255,4 tonnes provenant des importations qui ont été saisies, fondues et transformées en fer conforme aux frais des contrevenants. Il faut noter que les frais de fonderie s’élevaient à trois 304 073 700 de francs CFA ;

Pour ce qui est de 2022, 02 contrôles réalisés respectivement en janvier et juin dans les industries n’ont pas permis de trouver des fers non conformes. Toutefois, dans le cadre de la surveillance du marché, suite à une plainte enregistrée sur la qualité de fer au sein d’une entreprise de la place qui s’est avérée fondée, une quantité de 110 tonnes de fer à béton a été saisie à main levée et une amende de 7 000 000 de francs CFA a été infligée au contrevenant ;

Pour l’année 2023 en cours, au premier trimestre, tous les industriels du fer à béton ont été contrôlés et sur un total de 07 unités de production, 03 unités présentaient des non conformités mineures. C’est ainsi que 987 tonnes de fers à béton non conformes ont été saisies. Les contrevenants ont été amendés conformément aux textes en vigueur pour un montant de 60 000 000 de francs FCFA », a ensuite indiqué M. Poda.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

