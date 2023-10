Canada : La multinationale HITACHI Systems Security et YULCOM du Burkinabè Youmani Jérôme LANKOANDÉ, signent un partenariat pour offrir des solutions de cybersécurité dans le monde

publicite

0 Partages Partager Twitter

YULCOM Technologies et Hitachi Systems Security ont décidé dans le cadre d’un partenariat stratégique de joindre ensemble leurs expertises afin d’offrir des solutions de cybersécurité et de transformation numérique complètes au Canada et à l’international.

La suite après cette publicité

Dans un communiqué publié sur le site web de la multinationale, Matt Castonguay, CRO (Chief Revenue Officer) chez Hitachi Systems Security a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à YULCOM, une entreprise connue pour son approche innovante de la transformation numérique. Ensemble, nous donnerons aux organisations les moyens de naviguer en toute confiance dans le cadre complexe de la cybersécurité et de la numérisation”.

Youmani Jérôme LANKOANDE, président chez YULCOM Technologies, a commenté : « Ce partenariat s’aligne parfaitement sur notre engagement à aider les entreprises à exploiter le pouvoir de la technologie pour la croissance. En intégrant la cybersécurité dans nos services, nous nous assurons que nos clients sont sécurisés dans leur parcours de transformation numérique ».

Dans le cadre de ce partenariat, Hitachi Systems Security en tant que consultant mondial axé sur la sécurité aidera les entreprises à établir une posture de sécurité proactive et résiliente qui protège leurs actifs critiques. Elle en fera autant avec les organisations dans leurs efforts à se conformer aux réglementations applicables et à exécuter en toute confiance des stratégies de croissance d’entreprise axées sur le numérique.

Quant à YULCOM, elle apporte une richesse de connaissances en matière de transformation numérique, de conseil informatique et de solutions cloud. En outre YULCOM tout en privilégiant l’innovation, assiste les entreprises à tirer parti de la technologie pour stimuler la croissance, rationaliser les opérations et améliorer l’expérience des clients.

Hitachi Systems Security, basée à Blainville au Canada et membre du Groupe Hitachi est spécialisée dans la fourniture de services de cybersécurité et de confidentialité des données. Avec des centres d’opérations mondiaux, elle propose des services de sécurité, gestion des risques et réglementation pour de nombreux clients principalement dans les Caraïbes, l’Europe, le Japon, l’Inde, le LATAM et l’Amérique du Nord.

Pour rappel, YULCOM Technologies est une société de conseil multinationale basée à Montréal qui se spécialise dans les technologies de l’information, l’intégration de systèmes et les solutions d’intelligence artificielle. Elle accompagne ses clients dans l’intégration des meilleures technologies numériques depuis ses bureaux du Canada, des États-Unis, de la Belgique, de la Colombie et de plusieurs pays en Afrique dont le Burkina Faso.

En 2021, l’entreprise a remporté le prix ALPHA à Montréal pour ses investissements en Recherche et Développement. En 2022, YULCOM a été lauréat du prix MercadOr 2022 de Montréal-Ouest pour ses succès dans l’exportation de ses produits et services aux quatre coins du monde, dans la catégorie diversification des marchés pour les PME. En 2023 la compagnie a reçu le prix diversité du ministère des affaires étrangères du Canada.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite