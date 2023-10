Leadership humanitaire local au cœur d’une table ronde à Ouagadougou

publicite

Le Groupe thématique humanitaire (GTH) du Secrétariat permanent des Organisations non gouvernementales (SPONG), avec l’appui financier de Oxfam, organise une table ronde sur la thématique du leadership humanitaire local. Ouverte ce vendredi 6 octobre 2023, à Ouagadougou, la rencontre s’inscrit dans l’optique d’approfondir les échanges sur la collaboration entre acteurs humanitaires internationaux et locaux/nationaux.

Selon Fatmata Bancé, Coordonnatrice adjointe chargée des programmes du Secrétariat permanent des Organisations non gouvernementales (SPONG), la table ronde vise à un partage d’expériences des organisations internationales et nationales qui travaillent pour la même population.

« L’objectif de cet atelier, c’est de permettre aux organisations internationales et nationales, qui interviennent pour porter assistance à nos populations qui sont en crise humanitaire, de discuter ensemble et pouvoir travailler en synergie afin qu’il n’y ait pas des approches aussi différentes ; travailler dans le même sens ; partager leurs difficultés et faire des recommandations », a-t-elle fait savoir.

Alimatou Zongo/Kaboré, Directrice du partenariat avec les Organisations non gouvernementales (ONG), structure de la Direction générale de la coopération rattachée au ministère de l’économie, des finances et de la prospective, a salué l’initiative du SPONG en ce sens qu’elle regroupe les différents acteurs intervenant dans l’humanitaire de sorte à leur permettre de parler d’une même voix.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

