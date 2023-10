Burkina Faso : Une grande base terroriste détruite dans le Nayala après les attaques de Biba et de To (AIB)

L’armée burkinabè a mené une expédition punitive sur une grande base terroriste à Dièrè, tuant plusieurs criminels, après des attaques à Biba et à To. Des terroristes ont meurtri les paisibles populations de Biba et de To dans la province du Nayala, au cours du weekend.

Après ce forfait, une douzaine de ces malfaiteurs sont revenus incendié des maisons à To avant de regagner leur base dans la forêt Dièrè, à quelques kilomètres de Biba. Fort heureusement, les recherches de l’armée burkinabè ont été concluantes.

Les bandits ont été repérés et foudroyés par les vecteurs aériens. Mieux, ils ont permis de découvrir une base plus grande avec une centaine de criminels. Les frappes de hautes précisions menées, ont permis de neutraliser le maximum de terroristes. Selon les sources de l’AIB, les opérations se poursuivent sur tous les fronts pour anéantir les terroristes.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

