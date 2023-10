Coupe du Gouverneur de la Région de l’Est : La première édition officiellement lancée

publicite

Le samedi 07 octobre 2023 a marqué le coup d’envoi officiel de la première édition du tournoi Maracana dénommé Coupe du Gouverneur de la Région de l’Est.

C’était à l’occasion d’une cérémonie solennelle tenue sur le terrain du CFP de Fada N’Gourma en présence des autorités administratives, judiciaires, militaires paramilitaires et une population nombreuse, sortie pour marquer leur adhésion à cette initiative du Gouverneur.

Selon le Directeur Régional des Sports et des Loisirs de l’Est, Président du Comité d’organisation du tournoi, c’est une vingtaine d’équipes issues des services publics, parapublics, militaires, paramilitaires et du secteur informel qui sont en lice pour cette première édition. Et de poursuivre que 40 matchs seront joués chaque samedi et dimanche soir sur les terrains du CFP et du Stade Nungu, dont la finale est attendue autour du 25 novembre 2023.

Placé sous le thème << Sports et Cohésion Sociale : Contribution du football au renforcement des liens interprofessionnels et de la promotion de la cohésion sociale>>, l’objectif de ce tournoi, selon le Colonel Hubert YAMEOGO Gouverneur de la Région de l’Est, Promoteur, est de raffermir davantage les liens fraternels entre les populations et les travailleurs des différents secteurs d’activité de la Région de l’Est.

<< Le sport a toujours eu le pouvoir de transcender les différences et de forger des liens solides au sein de nos communautés. Aujourd’hui, nous célébrons non seulement les talents footballistiques cachés dans nos services mais aussi et surtout notre détermination collective à faire face à l’adversité et, à travailler main dans la main pour la sécurité, la paix et la prospérité de notre région>> a dit le Gouverneur pour justifier le choix du thème de cette première édition.

Aussi dans son discours, le Gouverneur a salué le courage, l’unité et la résilience des populations de la Région de l’Est ainsi que la détermination des FDS et des VDP à vaincre le terrorisme. Le match d’ouverture a opposé l’équipe du Gouvernorat à celle de la Poste-CNSS et affiliés, soldé par un score nul (0#0).

Le lancement officiel de ce tournoi coïncide avec les journées régionales des loisirs du ministère des sports et a connu des compétitions en pétanque, en jeux de Ludo, de waré, de cartes et de scrabble.

Source : Service de la Communication, de la Presse et des Relations Publiques du Gouvernorat de l’Est

