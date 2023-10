Crise au Burkina Faso : Des panélistes invitent les intellectuels à apporter leurs réflexions et à s’assumer

Le rassemblement des intellectuels pour la souveraineté de l’Afrique a organisé un panel le samedi 07 octobre 2023 à Ouagadougou. C’est sous le thème « L’intellectuel dans une société en crise » que plusieurs communicateurs de divers profils ont tenu en haleine les participants.

« En sociologie, la crise n’est pas une fatalité, mais une opportunité pour être plus fort », c’est l’essentiel de ce qu’on peut retenir de la communication de Dr Zakaria Soré à ce panel organisé le 07 octobre 2023.

Maître de Conférences en Sociologie, enseignant à l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, il a jeté un regard sous l’angle de la sociologie sur la crise que vit le Burkina Faso. À l’en croire, de nombreux sociologues ont prévenu par des écrits la survenue de la crise que vit le Burkina Faso.

Mais malheureusement, selon lui, ils n’ont pas été suffisamment lus. De son analyse sociologique, il ressort que les problèmes que connaît le Burkina sont entre autres dus au fait que les règles communes qui réagissent nos sociétés ne font plus l’humanité actuellement.

De plus, à l’en croire au Burkina, plusieurs lois adoptées sont en inadéquation avec les réalités de vie, enfin, il pense que l’État n’a pas le plein contrôle sur l’éducation si bien que « les écoles privées le plus souvent sont des officines d’idéologie contraires à celles de l’État ». Par ailleurs, cela n’est pas une fatalité, car dit-il, « les périodes difficiles sont des occasions de changement pour devenir plus fort ».

Qu’à cela ne tienne Issa Siguiré, écrivain professionnel qui a aussi animé une communication sur la littérature et l’engagement sociétal, estime que les hommes à la plume en général doivent produire de la pensée pour apporter leur contribution à cette société burkinabè qui est en crise actuellement. Sans résignation, sans parti pris, ces intellectuels doivent, selon lui, contribuer positivement à la vie de la nation.

Idrissa Ouédraogo, conseiller en communication et bien d’autres panélistes ont également adressé des communications à la faveur de ce panel. Idrissa Ouédraogo, lui, pense que les intellectuels doivent se saisir de la tendance actuelle où une « certaine frange de la population communément appelée les Pro IRISSI » a le vent en poupe pour questionner la tendance et les raisons au lieu de se terrer dans un mutisme.

«Je considère que beaucoup d’intellectuels se sont assoupis dans des zones de confort et tout le mouvement que ce soit lié à la sécurité, à la transition, aux mouvements de rue, ne devaient pas nous appeler à des sobriquets ou à des moqueries du genre IRISSI et autres. Ce sont de vrais sujets de sociologie, d’anthropologie, d’histoire politique. Il faudrait que les intellectuels s’intéressent, et ne négligent pas ce sujet.

L’ignorant peut passer sur ces faits là, mais c’est une belle richesse pour le savant, pour un intellectuel d’étudier les nouveaux paradigmes. Quels sont les nouveaux facteurs qui conviennent et orientent le pouvoir d’État ? Quelle est la nouvelle culture nationale, vers où on tend ? C’est vraiment ce schéma. Ce n’est pas cette zone de confort où il s’agit essentiellement de dire, on ne nous écoute pas, les ignorants ont pris le contrôle. Ce n’est pas cela », a opiné Idrissa Ouédraogo.

Tous les panélistes ont reconnu que l’intellectuel doit mettre la réflexion et l’action ensemble pour changer ce qui est négatif dans la société. Dr Zakaria Soré a d’ailleurs indiqué pour terminer que « l’intellectuel c’est celui qui sait prendre position pour changer les choses. L’intellectuel doit être une sentinelle qui refuse ce qui se passe de négatif. Quand on est intellectuel dans une société en crise, il faut prendre la parole pour montrer les possibilités qui existent ».

Hamadou OUÉDRAOGO

Burkina 24

