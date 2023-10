Miliemarta.org, une nouvelle Fondation pour soutenir les plus faibles en un clic

publicite

Dans un élan de solidarité et de générosité, la « Fondation Milie Marta », portée sur les fonts baptismaux le samedi 7 octobre 2023, entend donner de l’espoir aux plus démunis.

Un vent nouveau de solidarité et d’entraide vient de souffler pour les plus faibles. Telle une épaule et une force, la fondation Milie Marta a vu le jour, et ce pour prêter main forte aux personnes en situation défavorable.

Connue pour son engagement à défendre les causes des plus vulnérables, Martine Somé, alias Milie Marta se bat au quotidien pour donner le sourire à des gens qui ont perdu tout espoir. Longtemps présente sur les réseaux, ses œuvres ne passent pas inaperçues. Pour poursuivre ses actions, elle a eu la noble idée de mettre en place la fondation Milie Marta.

Lancée le samedi 7 octobre 2023, cette fondation vient tel un remède pour apaiser les cœurs des plus faibles. « La fondation Milie Marta dont nous procédons à l’ouverture officielle, représente pour moi l’aboutissement d’un travail de dur labeur, et aussi le début d’un rêve, celui de toujours voler au secours des personnes démunies », a-t-elle précisé.

Consciente qu’une seule main ne peut ramasser la farine, Milie Marta invite tout un chacun à faire parler son cœur, dans l’idée d’aider les plus faibles. « J’appelle tout le monde à mettre la main dans la poche, d’avoir la volonté d’accompagner ces personnes qui ont besoin de nous, parce que ça n’arrive pas qu’aux autres. Aujourd’hui ce sont eux qui ont besoin de nous, mais qui sait demain ? », s’interroge-t-elle.

Pour poser des actions plus impactantes, Milie Marta a joint à l’inauguration de sa fondation, le lancement d’une nouvelle plateforme numérique. Cette plateforme facilite l’accès à tous ceux qui souhaitent soutenir ces personnes défavorisées, ou contribuer à une quelconque œuvre sociale. L’application est disponible sur playstore au www.miliemarta.org.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

