Soutien aux femmes défavorisées : Le projet Droit humain à l’alimentation dépasse ses objectifs

publicite

0 Partages Partager Twitter

Lancé depuis octobre 2022, le projet droit humain à l’alimentation de la Maison des Jeunes de la Culture et Association (MJCA), de l’association Dunia la vie Burkina, a connu son épilogue le samedi 7 octobre 2023, à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Consciente que la malnutrition est un mal qui sévit, l’association Dunia la vie Burkina œuvre pour éradiquer ce fléau. Dans son programme droit humain à l’alimentation, cette question de malnutrition a été disséquée sous plusieurs formes en vue d’en trouver un antidote.

Un an après la mise en place du projet, des actions ont été posées. « Nous avons mis notre projet phare sur la sensibilisation sur la bonne alimentation », a déclaré d’entrée Modeste Goumbani, coordonnateur du projet.

Ce projet a eu des ramifications notamment en éducation, santé, couture et autres. Il a porté secours à des milliers de femmes qui étaient dans des conditions défavorisées. « 1500 femmes au niveau de la sensibilisation, 200 au niveau de l’alphabétisation, 70 en développement personnel, 21 femmes au niveau de la couture, et 30 autres femmes dans les activités génératrices de revenus », a renseigné Modeste Goumbani.

Pour les bénéficiaires, ce projet vient à point nommé. A les écouter, elles vivaient dans l’ombre, sans véritablement savoir quoi faire, mais depuis que le projet a commencé, elles ont pu apprendre quelque chose d’elles-mêmes et sont de plus en plus épanouies.

« Nous avons bénéficié du projet et ça nous a beaucoup aidées. Comme vous le constatez, on a pu fabriquer du soumbala, de la pâte d’arachide, de la farine. Vraiment le projet nous a aidées. On a été initiées à des activités génératrices de revenus, et ça va nous permettre de faire quelque chose de nous-mêmes, pour être autonomes », a lancé Philomène Yaméogo au nom des bénéficiaires.

Ce projet a été financé par un partenaire espagnol Treball Solidari, à travers un fonds octroyé par le gouvernement des îles Baléares. Ayant été témoin de la réalisation faite par ces amazones, Mira Vina, de Treball Solidari se dit émerveillée, et salue l’engagement des dames.

« Les résultats sont magnifiques. On a vu la sensibilisation sur la nutrition sur 1500 femmes, ça c’est beaucoup, normalement le projet ne pouvait pas toucher autant de personnes. Surtout la formation que les femmes ont reçue, avec ça, elles peuvent commencer à se débrouiller et avoir un peu de revenus et progresser », s’est-elle réjouie.

Elle confie pour terminer que le projet pourrait continuer au regard de son impact positif. Des attestations de mérite ont été décernées aux bénéficiaires du projet.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite