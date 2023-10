Ménopause précoce ou Dysfonction ovarienne prématurée : « Il y a des cas où la grossesse est possible » (Dr. François Xavier Kaboré)

publicite

La ménopause survient lorsque les ovaires cessent de produire des ovules. Ce qui entraîne une diminution des niveaux d’œstrogènes, qui est l’hormone responsable de la régulation du cycle reproductif. Cette hormone touche la plupart des femmes entre 45 et 55 ans avec 51 ans comme l’âge moyen. Cependant, elle peut apparaitre chez certaines femmes très tôt, d’où l’appellation ménopause précoce ou dysfonction ovarienne prématurée. Le Dr. François Xavier Kaboré, gynécologue obstétricien au CHU Yalgado Ouédraogo, explique. Lisez !

La ménopause précoce est généralement définie comme un arrêt de la fertilité, un dysfonctionnement hormonal, une disparition des règles. Elle touche 1 % des femmes de moins de 40 ans.

Selon le Docteur François Xavier Kaboré, gynécologue obstétricien, il y a un consensus qui dit de ne plus parler de ménopause précoce mais de dysfonction ovarienne prématurée (D.O.P) car cette définition laisse une chance à la femme parce qu’il y a des cas où la grossesse est possible.

Il affirme que la D.O.P sera définie lorsque la femme va faire 4 mois successifs sans voir ses règles. « Quand vous allez faire un dosage chez la femme, il y a une hormone que l’épiphyse secrète pour stimuler les ovaires, qu’on appelle la FSH lorsque sur deux dosages espacés de quelques semaines, vous avez un taux anormalement élevé supérieur à 40 UI/I, on dira que la femme présente une D.O.P », explique-t-il.

L’adoption du terme de dysfonction ovarienne prématurée laisse une chance à la femme car pour le docteur, il y a des cas où la grossesse est possible avec un traitement d’accompagnement.

Quelles sont les causes de ce phénomène ?

Dr Kaboré affirme qu’il y a plusieurs étiologies qui peuvent concourir à une D.O.P. Ces étiologies sont classées en trois catégories. «Premier cas, soit la petite fille est née dès la vie intra-utérine avec un stock de follicules très réduits à sa naissance et la maladie la plus fréquente est le syndrome de Turner. Le deuxième cas, elle voyait correctement ses règles et il y a un blocage de la maturation folliculaire avant les 40 ans.

La troisième hypothèse, elle est née avec un stock folliculaire comme toutes les femmes, tout évoluait bien et un processus est venu pour accélérer la disparition des follicules qui restent et va entrainer l’épuisement du stock folliculaire », dit-il.

François Xavier ajoute qu’il y a plusieurs gènes qui peuvent rentrer en compte en cas de dysfonction ovarienne prématurée.

« Il y a des familles ou la ménopause survient presque aux mêmes dates (la maman, les enfants) et ça survient avant l’âge requis. A côté de ça, le syndrome de Turner, une anomalie chromosomique où au lieu que ça soit 46xx, elle nait avec un 45x ou il n’y a pas un autre chromosome pour coupler. On appelle ça une monosomie (…) Elle va atteindre l’âge de 17 ans, elle sera de petite taille, elle n’a pas de seins, elle n’a pas de règle ».

En plus des causes génétiques, la D.O.P peut être causée par certaines maladies comme les oreillons et le cytomégalovirus qui peuvent détruire les ovaires. Cela peut être causé par une chimiothérapie très agressive ou une radiothérapie lors du traitement du cancer. Le tabagisme peut affecter les niveaux d’œstrogènes et peut contribuer à une ménopause précoce.

Dr. Kaboré précise qu’à toutes ces causes, il y a la dysfonction prématurée idiopathique qui est la plus fréquente où on n’arrive pas à expliquer la cause de survenue de la dysfonction ovarienne avant 40 ans.

Les symptômes de la ménopause précoce

Les signes de dysfonction ovarienne prématurée se présentent souvent par les bouffées de chaleur, ou par les douleurs lors des rapports sexuels dues à la sècheresse vaginale, à de l’insomnie et la fatigue. Le gynécologue obstétricien ajoute que le problème de D.O.P est le risque à long terme car la femme est obligée de faire face à un manque pendant un temps donné.

« Les hormones féminines telles que les estrogènes nourrissent les os chez les femmes et jouent un rôle importants dans le système cardio-vasculaire. Si la D.O.P survient, elle va entrainer des troubles appelés l’ostéoporose, une destruction de la masse osseuse. Il y a également ce qu’on appelle les troubles cardio-vasculaires », confie-t-il.

Saly OUATTARA

Burkina 24

