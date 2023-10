Situation humanitaire : Olivia Rouamba plaide pour un engagement plus accru de OCHA

publicite

0 Partages Partager Twitter

Reçue par Gemma CONNELL, Responsable du Service d’Evaluation, de Planification et de Suivi de OCHA-Genève, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a présenté les défis sécuritaires et humanitaires auxquels le Burkina Faso est confronté, et le rôle essentiel de OCHA dans la coordination de la réponse à ces défis.

La suite après cette publicité

Elle a remercié le Bureau de la Coordination des Affaires humanitaires des Nations Unies, pour l’ensemble des actions qu’il mène au Burkina Faso, entrant dans le cadre de l’évaluation de la situation humanitaire, et de la mobilisation des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour apporter une solution adéquate à la fragilité des populations affectées par la double crise.

Toutefois, Olivia ROUAMBA a signifié que le niveau de financement du Plan de réponse humanitaire demeure faible. A titre illustratif, sur un besoin de financement de 805 millions de dollars, seulement 26% ont été reçus.

De ce fait, la démarche auprès de OCHA vise à maintenir le plaidoyer pour que cet organisme onusien demeure le portevoix de l’action humanitaire au profit du Burkina Faso.

En attendant la cheffe de la diplomatie burkinabè a rappelé, que conformément aux priorités de la Transition qui consistent entre autres à rétablir et renforcer la sécurité sur l’ensemble du territoire national et à apporter une réponse urgente et efficace à la crise humanitaire, des efforts colossaux ont été déployés par le Gouvernement et ses partenaires pour venir à bout du terrorisme et ramener la paix et la sérénité au sein des populations.

Elle a réaffirmé l’entière disponibilité du Burkina Faso, à promouvoir le respect du Droit international humanitaire, et à renforcer sa coopération avec OCHA ainsi que tous les acteurs humanitaires intervenant au Burkina Faso, dans le but de garantir leur sécurité et de faciliter l’accomplissement de leurs mandats sur le terrain.

Source : MAECR-BE

Écouter l’article

publicite