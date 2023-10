Prix de la critique Clément Tapsoba 2023 : « Le taxi, le cinéma et moi » de Salam Zampaligré sacré lauréat

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le film documentaire « Le taxi, le cinéma et moi » de Salam Zampaligré a été sacré lauréat du grand prix de la critique du cinéma Clément Tapsoba édition 2023. La proclamation a eu lieu le jeudi 12 octobre 2023 en marge des activités de la 7e édition de la Semaine de la Critique de Cinéma de Ouagadougou (SECRICO).

La suite après cette publicité

Parmi cinq films documentaires sélectionnés lors de cette deuxième édition du grand prix de la critique Clément Tapsoba tenue à l’occasion de la 7e édition de la semaine de la critique de cinéma de Ouagadougou (SECRICO) 2023, « le taxi, le cinéma et moi » de Salam Zampaligré a requis l’attention du jury.

Ce film documentaire est monté sur le grand podium grâce à sa qualité artistique, son originalité dans l’approche esthétique, la bonne maîtrise du langage cinématographique et l’originalité et l’approche approfondie de l’histoire en conformité avec les critères d’appréciation du jury.

« Le taxi le cinéma et moi, c’est l’histoire de Drissa Touré, un chauffeur de taxi qui rencontre Sembène Ousmane lors d’un FESPACO, ils ont échangé et il s’est dit que si Sambène Ousmane, ce docker au port de Marseille est aujourd’hui un grand cinéaste c’est qu’aujourd’hui, je pourrai un jour faire du cinéma », a résumé l’auteur.

Au-delà de portrait du cinéaste Drissa Touré, le film « le taxi, le cinéma et moi » est un hommage qui questionne l’avenir du cinéma africain. « Pour moi, c’est un exemple d’engagement, Drissa Touré c’est un passionné. Je me reconnaîs en lui parce qu’un autodidacte qui n’a même pas le certificat d’étude qui s’est dit Sambène Ousmane a été docker c’est que moi le chauffeur de taxi d’hôtel indépendant, je pourrai aussi devenir cinéaste.

Il a fait des films qui ont voyagé et qui ont séduit un public international. Il a été à Canne, à Rotterdam, dans les plus grands festivals de cinéma de ce monde mais aujourd’hui, ma foi, j’ose croire que Drissa Touré pourra sortir de cette précarité et pourra continuer à faire des films », a exprimé Salam Zampaligré.

Selon Abraham Bayili, président de l’Association des Critiques de Cinéma du Burkina (ASCRIC-B), la 7e édition de la SECRICO tenue sur le thème « le film documentaire, réalités d’ici et d’ailleurs », a travaillé exclusivement sur des films documentaires à l’image de la fédération internationale de films documentaires qui a consacré l’année 2023 aux films documentaires. Réussir à maintenir les événements culturels et cinématographiques pendant les temps durs est à saluer, selon Michel Poda, représentant du ministre de la culture à la cérémonie de proclamation.

Le cinéaste Gaston Kaboré a parrainé l’édition. Au cours de la SECRICO 2023, un atelier de production d’articles de presse et de critique de cinéma a eu lieu sur les films sélectionnés à savoir « Laabli l’insaisissable » de Youlouka Luc Damiba ; « Le Galop » de Eléonore Yaméogo ; « Al Djanat » de Aïcha Chloé Boro ; « Les Scarifiés » de Wabinlé Nabié ; « Le Taxi, le Cinéma et Moi » de Salam Zampaligré.

L’association des critiques de cinéma du Burkina (ASCRIC-B) est une association née en 2004 avec pour objectif de faire la promotion de la critique de cinéma aussi bien dans les colonnes des médias qu’auprès du grand public. La formation, le besoin de financement et le besoin de production sont entre autres les défis majeurs du cinéma burkinabè, selon son président.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite