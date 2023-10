1re édition du Tournoi Maracaña inter Fan Club : Loin des studios, artistes et fans communient à travers le sport

publicite

Jusqu’au 22 octobre 2023, le Terrain King de Karpala va vibrer au rythme de la première édition du tournoi Maracaña inter Fan Club. Lancé le samedi 14 octobre 2023, ce tournoi est une opportunité pour des jeunes de différents quartiers de Ouagadougou, de former des équipes, fans club (au nombre de 16), au nom de certaines stars burkinabè et rivaliser autour du ballon rond.

Des artistes burkinabè, des visages bien connus de la scène sportive, des acteurs influents seront à l’honneur à compter de ce samedi 14 octobre 2023, à travers la première édition du tournoi Maracaña inter Fan Club, à Ouagadougou.

16 équipes formées au nom de 16 grands noms, notamment Floby, Imilo Lechanceux, Lajaguar, Moussavou Billa, Alif Naaba, etc. vont rivaliser autour du ballon rond sur le terrain King de Karpala.

Pour son lancement tenu ce samedi 14 octobre 2023, c’est sur 4 terrains que se sont jouées les rencontres. Sur le terrain numéro 1, l’équipe du prince aux pieds nus Alif Naaba a été contrainte au forfait. Sur le terrain 3, c’est la team Floby qui a eu le dessus sur celle de Imilo Lechanceux sur le score de 1 but à 0.

Pour l’artiste vainqueur, cette initiative est à louer ou même à accompagner au regard de la « noblesse » de la cause. « Je salue vraiment l’idée et je félicite ceux là qui ont eu l’idée d’organiser un tel tournoi. Pour les prochaines éditions je ne vais pas hésiter à accompagner une telle initiative », a-t-il déclaré.

Pour le prince national, Dez Altino, loin des studios cette initiative ne peut que renforcer la fraternité entre les acteurs. « Belle initiative, c’est une très belle idée. Vous voyez qu’il y a l’ambiance, l’émotion et c’est déjà bien. L’essentiel c’est la fraternité. Naturellement c’est un jeu et c’est une façon de sympathiser. Dans ces matchs il n’y a pas de gagnants. C’est juste une occasion de faire des rencontres, de fraterniser et voilà », a-t-il mentionné.

C’est d’ailleurs l’idée qui a valu la tenue d’un tel cadre, à écouter Steve Kaboré, membre du comité d’organisation. « La musique et le sport vont ensemble. Cette compétition, c’est pour l’union des artistes burkinabè et leurs fans. Dans l’ensemble, côté sponsor, ça n’a pas été simple mais chez les artistes, tout c’est bien passé. Déjà pour le lancement, on peut déjà prendre la note de satisfaction et on espère que la finale sera ainsi. C’est un match, mais au-delà c’est une grande fête », a souligné Steve Kaboré.

Les équipes au nombre de 16 ont joué les phases éliminatoires jusqu’à ce qu’il en reste 4. Les demi-finales sont prévues pour le dimanche 15 octobre et la grande finale, elle se tiendra le 22 octobre 2023 toujours sur le terrain King de Karpala.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

