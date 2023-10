Burkina Faso : Les projets et programmes de développement soumis à évaluation

publicite

Le ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale et ses partenaires ont tenu une assemblée sectorielle sur la « Gouvernance administrative et locale » ce 20 octobre 2023 à Ouagadougou. Objectif : Évaluer l’efficacité des projets et programmes de développement (PPD).

L’assemblée sectorielle de planification de la « Gouvernance administrative et locale » vise à évaluer l’efficacité ou la performance des projets et programmes de développement (PPD), selon Sidi Barry, secrétaire permanent de la modernisation administrative de la bonne gouvernance.

Au nombre de neuf (9) PPD, la présente assemblée sectorielle tente de faire un diagnostic d’un rapport soumis aux acteurs du secteur afin d’améliorer et de renforcer la mise en œuvre desdits projets. Cette évaluation s’est effectuée, à écouter Sidi Barry, sur deux critères majeurs à savoir les volets efficacité et bonne gouvernance.

Les deux volets, dit-il, sont notés respectivement sur 75% et 25%. En termes de résultats du rapport, il a fait savoir que « sur les 9 projets et programmes de développement, on a un taux global estimé à 39,1 points sur 50. Ce qui indique un résultat satisfaisant en ce sens que sur les 9 projets il y a 6 qui sont logés en premier rang, c’est-à-dire avec des résultats au vert ».

Cependant, il a déploré le fait que dans les 9 projets, 3 n’ont pas encore atteint leurs objectifs. « Nous avons un seul projet qui est à l’orange avec des risques faibles d’atteintes des objectifs. 2 projets sont aux rouges avec un risque élevé de non atteinte des objectifs », a-t-il souligné. Pour lui, les résultats de ces projets s’expliquent par plusieurs facteurs.

Évoquant des difficultés, il cite entre autres « la crise sécuritaire qui ne nous a pas permis par exemple de mener des actions de suivi ou encore de supervision, il y a aussi la rareté des ressources, le retard dans la mise en place des délégations spéciales ».

