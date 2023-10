Santé sexuelle et reproductive : Le projet « jeunes en vigie » dresse un bilan satisfaisant

publicite

SOS/Jeunesse et Défis et Burcasso ont tenu, le lundi 30 octobre 2023 à Ouagadougou, une rencontre de mobilisation sur le projet « jeunes en vigie ». Il s’est agi au cours de cet événement de passer en revue les actions des femmes sur les droits sexuels des adolescentes et jeunes femmes.

À travers « jeunes en vigie », Sergine Traoré, chargée du projet, a fait comprendre qu’«il s’agit de renforcer l’accès des adolescentes et jeunes femmes (AJF) à des services de santé de qualité intégrés et adaptés à leurs besoins tout en respectant leurs droits ». Ce projet a été mis en place par des jeunes pour les jeunes et porté par un consortium de 5 ONG.

« Jeunes en vigie » est un ensemble de jeunes qui ont été capacités sur tout ce qui est droits en santé sexuelle des adolescentes et jeunes femmes. Deux régions à savoir celles du Centre-ouest et du Centre-est ont été bénéficiaires du projet « jeunes en vigie » qui a été implanté au Burkina Faso depuis 2020 et qui prendra fin en 2023. En 3 ans de services, le projet a permis de mener plusieurs activités entrant dans l’amélioration de la sexualité des adolescentes et jeunes femmes.

A en croire Sergine Traoré, des causeries éducatives, des thés débats, faire un plaidoyer au niveau des autorités politiques, coutumières, religieuses ont constitué, entre autres, les principales activités menées. Elle a précisé également avoir formé des auditrices qui ont contribué à l’audit social de leurs districts sanitaires et aussi de sensibiliser des brigades sur leurs droits en matière d’accès à la santé.

De ces trois années de services en vue d’obtenir un réel changement en ce qui concerne l’accès des adolescentes et des jeunes filles aux services de santé de qualité, a-t-elle laissé entendre, le bilan est plutôt satisfaisant.

Sergine Traore a indiqué en perspectives que la phase 2 de « jeunes en vigie » est en cours de réalisation. Avec une approche pro active, ce projet, selon Dr Albert Hien, représentant de la directrice de la santé de la famille, a permis de mobiliser des jeunes pour promouvoir la santé sexuelle. Il a reconnu l’importance du projet « jeunes en vigie ».

« Ce projet est d’une importance capitale car il s’attaque à des préoccupations de santé publique qui touchent directement la vie et le bien-être des jeunes et de nos femmes. La santé sexuelle est un droit fondamental et il est essentiel que nous soutenons ces projets pour garantir et protéger ces droits et qu’ils soient respectés », a-t-il éclairé.

A l’écouter, les jeunes ont un rôle essentiel à jouer dans la sensibilisation, l’éducation et la défense des droits liés à la santé sexuelle. « Car la santé sexuelle est un élément essentiel de la santé globale. Ensemble nous pouvons créer un avenir où chaque jeune, chaque femme des deux régions a accès à des soins de santé sexuelle, à des informations appropriées », a-t-il fait savoir.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

