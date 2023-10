Tour du Faso 2023 : « On est content d’avoir bien travaillé », avoue Paul Daumont

publicite

Paul Daumont a remporté sa troisième victoire d’étape du Tour du Faso 2023 consolidant ainsi son maillot jaune de leader. Le coureur burkinabè estime avoir juste suivi les consignes.

« Il faut bien s’échauffer. Il faut être prêts dès le départ », prévient Paul Daumont après son arrivée en tête de la plus petite distance du Tour du Faso 2023. Cette étape s’est courue entre Tenkodogo et Zorgho sur une distance de 75,4 km. Cette distance, il l’a parcourue en 1h33’27 soit une vitesse moyenne de 48,411 km/h. Il devance l’Ivoirien Abou Sanogo et le Marocain Achraf Ed-Doghmy.

Cette cinquième étape du Tour du Faso comportait quelques risques selon le champion du Burkina Faso cette année. « Ça roule très très vite. Les premiers 30 km ont été avalés à près de 50 km/h de moyenne.

Donc, on se rend compte que c’était un départ violent. On savait comment cela se passait. Au Tour du Faso, il y a déjà eu des étapes de cette distance. Des doyens nous ont conseillés. On a suivi les consignes. On est contents d’avoir bien travaillé », explique Paul Daumont après avoir franchi la ligne d’arrivée.

Gagner des bonifications pour remporter le maillot jaune

Pour cette 34e édition du Tour du Faso, Paul Daumont est dans tous les bons coups. La configuration de la compétition l’oblige à être vigilant. En effet, au classement du maillot jaune, le Burkinabè est menacé de très près par des concurrents sérieux comme le Belge Wouters Rutgers arrivé quatrième à cette étape et Achraf Ed-Doghmy.

« Vu que je n’ai pas beaucoup d’écarts sur le Belge, il faut être capable de jouer sur les bonifications. C’est un excellent rouleur et un bon sprinteur aussi. Donc pour le distancer, ce n’est pas encore le moment. Il faut jouer les bonifications et engranger le plus d’écarts pour avoir un peu de sécurité », soutient Paul Daumont. Après la cinquième étape, Paul Daumont compte 16 secondes d’avance sur Wouters Rutgers et 56 secondes sur Achraf Ed Doghmy.

Paul Daumont va encore essayer d’être au top de sa forme lors de la 6 étape qui se dispute entre Ouagadougou et Koudougou sur une distance de 120,6km.

