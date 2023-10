Tour du Faso 2023 : Un prix spécial pour les pays de l’Alliance des Etats du Sahel

publicite

Le Tour du Faso 2023 se tient dans un contexte d’insécurité qui touche notamment trois pays du Sahel que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ainsi, un prix spécial a été remis lors de chaque étape aux meilleurs coureurs de chaque pays.

A ce sujet, le premier de l’un des trois pays de l’Alliance du Sahel reçoit la somme de 200 mille francs CFA. Les autres reçoivent chacun la somme de 100 mille francs CFA. A ce niveau, le cycliste burkinabè Paul Daumont rafle la mise depuis le début de la compétition. Il est le premier à chacune des différentes étapes.

Ce prix est remis par le directeur général du Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs Karim Souabo. L’objectif est de renforcer les liens de solidarité entre ces pays dans un contexte d’insécurité dans lequel les populations doivent faire preuve de résilience et surtout de solidarité. Cette alliance a aussi pour but de lutter contre le terrorisme.

