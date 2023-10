ACAT 2023: Quand Mister Goodluck Jonathan appelle à l’adoption rapide des technologies agricoles pour atteindre l’autosuffisance alimentaire

publicite

Au deuxième jour de la Conférence Africaine sur les Technologies Agricoles (ACAT), qui se tient à Nairobi au Kenya, l’ex-président nigérian Goodluck Jonathan a déclaré ce mardi 31 octobre 2023 que la voie de la résilience agricole et de la sécurité alimentaire en Afrique passe par l’utilisation efficace et innovante de la technologie.

Boubou bleu foncé, chapeau noir, c’est un Goodluck Jonathan dans son apparence habituelle qui s’est exprimé mardi à la tribune de la Conférence africaine sur les technologies agricoles. L’ancien président du Nigéria (2010 – 2015), a prononcé un discours rageur, un discours qui encourage les Africains à ne pas s’accommoder de l’insécurité alimentaire dont ils sont confrontés.

En effet, le contraste est saisissant au regard de l’immense potentielle agricole dont regorge le continent. L’Afrique abrite plus de 60 % des terres arables du monde et au moins 55% de sa population travaille la terre. « Pourtant, nous sommes souvent confrontés à l’insécurité alimentaire et aux aléas du changement climatique, y compris les ravageurs et les maladies », décrit monsieur Jonathan.

« Nous ne pouvons pas continuer ainsi, car nous devons, par nécessité, faire correspondre les ressources inhérentes et abondantes du continent avec la prospérité agricole, sans que personne ne souffre de la faim », clame-t-il.

Selon lui, l’Afrique doit évoluer rapidement en adoptant l’innovation pour favoriser la résilience dans ses efforts agricoles. « L’innovation doit faire partie de notre démarche résolue pour remodeler nos perspectives agricoles, ce qui devrait aider nos agriculteurs à adopter habilement de nouvelles approches pour résister efficacement ou surmonter la myriade de défis qui pèsent actuellement sur le secteur », explique-t-il.

La voie de la résilience agricole et de la sécurité alimentaire en Afrique, d’après lui, passe par l’utilisation efficace et innovante de la technologie. Et les innovations dont parlent l’ancien locataire du palais présidentiel d’Abudja, sont celles qui doivent permettre « de continuer à produire ce que nous aimons en grandes quantités en rendant nos systèmes de production plus efficaces, plus durables et plus intelligents sur le plan climatique ».

Goodluck Jonathan, en vrai ambassadeur de la Fondation Africaine pour les Technologies Agricoles est formel : les technologies innovantes peuvent combler le déficit de production actuel et aider le continent à atteindre rapidement l’autosuffisance en matière de production alimentaire.

Et pour ce faire, l’ancien président nigérian invite les Etats africains à investir dans la recherche et le développement, intégrer la science de pointe dans le développement de technologies innovantes avancées pour améliorer l’agriculture de précision, la biotechnologie et les plateformes numériques qui relient les agriculteurs aux connaissances et aux compétences, de la planification aux marchés en passant par la production.

Ces investissements doivent être accompagnés par la formation et le renforcement des capacités de toutes les personnes impliquées dans la chaîne de valeur alimentaire, qu’il s’agisse des chercheurs, des régulateurs, des commerçants, sans oublier les consommateurs, notamment en ce qui concerne la question cruciale de la nutrition et de la qualité de vie.

Ce sont ces innovations qui du reste doivent être inclusive qui vont aider le continent à inverser la tendance et d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

L’occasion a également été belle pour Goodluck Jonathan de féliciter la Fondation Africaine pour les Technologies Agricoles (AATF) qui souffle ses 20 ans ce 31 octobre 2023, pour avoir contribué de manière significative à la quête de l’amélioration des systèmes agricoles en Afrique par l’introduction de technologies qui étaient jusqu’à présent inabordables, trop chères et hors de portée des petits exploitants agricoles.

Maxime KABORE

Burkina 24

