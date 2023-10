Tour du Faso 2023 : La DGI, partenaire du tour, sensibilise les contribuables

publicite

0 Partages Partager Twitter

La quatrième étape du Tour du Faso 2023, Ouagadougou-Koupéla était celle de la Direction Générale des Impôts (DGI) à la 34e édition du tour du Faso, le lundi 30 octobre 2023. C’est aussi l’occasion pour les partenaires de la compétition de passer des messages.

La suite après cette publicité

Le comité d’organisation du Tour du Faso a saisi l’occasion de la tenue de cette édition pour que les partenaires passent des messages. Celui de la DGI à la quatrième étape est que tout citoyen doit s’acquitter de ses impôts. Mais, cela à une condition. « Il faut être bien portant pour payer ses impôts », explique Yacouba Ganaba, le chef du service de la communication à la DGI.

Et pour lui, « le cyclisme est un sport qui véhicule des valeurs de santé et de bien-être ». C’est ce qui explique la présence de la DGI sur le Tour du Faso et sur cette étape en particulier. Ainsi donc, le premier objectif pour Yacouba Ganaba, est de féliciter les contribuables qui ont respecté leurs obligations fiscales.

Preuve de résilience

« Grâce à eux, on a pu recouvrer 1215 milliards de de francs CFA au profit du budget de l’Etat et 39 milliards au profit du budget des collectivités », souligne-t-il.

Ensuite, la DGI profite du Tour pour sensibiliser les citoyens sur l’importance de payer leurs impôts. « Nous encourageons tout un chacun à payer ses impôts. Ceux qui payent, qu’ils payent davantage. Ceux qui ne payent pas qu’ils le fassent », insiste le financier.

Le Tour du Faso est aussi une opportunité de dévoiler les visions de la DGI. « Le tour du Faso, c’est la preuve de la résilience de ce qui nous arrive. Le tour du Faso mobilise du monde et les populations. Ce sont des moments très importants et nous n’avons pas voulu nous mettre en marge pour booster davantage le civisme fiscale », insiste Ganaba.

Il rappelle que la vision de la DGI à l’horizon 2027, est de faire de cette institution une administration performante, moderne et résiliente. Pour cela, la DGI se rapproche des populations pour leur montrer que ses services sont à leur écoute et leur facilitent le payement de l’impôt.

Dans ce sens, la DGI a mis des services modernes et innovants. « Il s’agit de faire en sorte qu’on peut rester dans son lieu de travail et payer ses impôts sans se déplacer », affirme Yacouba Ganaba.

Écouter l’article

publicite