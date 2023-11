34e édition du Tour du Faso : Le Capitaine Ibrahim Traoré exprime sa fierté

publicite

Ceci est un message du Président de la transition, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, sur son compte X (ex-Twitter) après la victoire de Paul Daumont à la 34e édition du Tour cycliste international du Faso.

« J’exprime ma fierté et celle de la Nation à notre compatriote Paul DAUMONT, vainqueur de la 34e édition du Tour cycliste international du Faso.

Aux trois équipes nationales et à l’encadrement technique qui, par un travail collectif, ont su garantir au vainqueur des performances constantes, je traduis mon admiration. Félicitations pour cette victoire, symbole de résilience, d’abnégation et de combativité.

Je salue également l’ensemble des équipes venues de 11 pays d’Afrique et d’Europe pour la solidarité, l’amitié et la fraternité manifestées envers notre pays. Félicitations au comité d’organisation qui a su relever le défi d’un Tour du Faso réussi et en toute sécurité.

Ce défi relevé avec brio doit conforter notre engagement commun et sans réserve aux côtés de nos combattants pour la reconquête totale de notre chère Patrie ».

