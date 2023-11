Préparatifs des Étalons U17 avant le mondial : Les Poulains de Brama Traoré laminent la Nouvelle Calédonie (5-0)

publicite

Les Etalons U17 ont battu la Nouvelle Calédonie 5 buts à 0 en match amical international de préparation à la Coupe du monde U17, joué ce dimanche 5 novembre 2023.

Une belle victoire qui permet aux Poulains de Brahima Traoré d’aborder la compétition avec beaucoup de confiance. Les buteurs sont Souleymane Alio (7e et 43e), Lassina Traoré (17e et 48e) et Jack Diarra (90e).

Source : FBF

