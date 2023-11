publicite

0 Partages Partager Twitter

La 7e édition du tournoi « initiative tennis de Ouagadougou » a connu son épilogue le samedi 4 novembre 2023. Pour cette édition, c’est le virevoltant Joël Meda qui vient à bout de son adversaire, sur un score de 2 sets à 0.

La suite après cette publicité

Jadis considéré comme un sport bourgeois, le tennis est aujourd’hui pratiqué comme tout autre sport au Burkina, au regard du public qu’il draine chaque année. Depuis 7 ans maintenant, le tournoi « initiative tennis de Ouagadougou » bat son plein et gravit des échelons.

Sur 27 joueurs qui ont disputé les phases éliminatoires, deux ont décroché leurs tickets pour la grande finale. Joël Meda du Burkina et Ntcha Delmos du Bénin, ces deux éternels adversaires ont une fois de plus mesuré leur niveau. Et pour la 4e fois Joël Meda a été sans pitié vis-à-vis de son rival, en lui infligeant une copieuse leçon de tennis. Score final 2 sets à 0.

« Je me suis donné à fond pour remporter ce match. J’ai joué du mieux que je pouvais avec toute la pression que j’avais, mais je me suis débrouillé à faire de mon mieux et voilà pourquoi j’ai gagné. Je dois cette victoire à mes entrainements », a lancé Joël Meda, vainqueur de cette 7e édition.

Après de nombreux efforts, Ntcha Delmos est tombé les armes à la main. Connu pour son fair-play, il n’a pas manqué de saluer les efforts de son adversaire. « D’abord félicitations au vainqueur, il a très bien joué. Il m’a juste surpris, je ne suis pas bien rentré dans le match, j’ai commencé à jouer un peu trop tard, je ne me suis pas totalement retrouvé et lui aussi il a su hausser son niveau quand il le fallait. Je connais Joël depuis très longtemps, il m’avait déjà battu trois fois », a reconnu le Béninois Ntcha Delmos.

Pour le promoteur du tournoi « initiative tennis de Ouagadougou », Jean Pierre Compaoré, cette édition a enregistré un bilan positif, au regard de l’engouement qu’il y a eu. « Sincèrement je suis satisfait, parce que vous savez qu’organiser un tel évènement pendant sept ans, ce n’est pas simple, mais on a beaucoup eu la chance d’avoir des partenaires qui nous accompagnent. Après sept ans, on voit maintenant qu’il y a beaucoup de joueurs, parce qu’au début il y avait moins de joueurs. Ça veut dire que ça prend de l’engouement avec les jeunes qui viennent pour jouer », a-t-il argué.

Pour ce qui est des récompenses, le vainqueur a empoché la somme de 1 million de FCFA, en plus du trophée. Quant au finaliste malheureux, il s’est contenté de la somme de 500.000 FCFA. Rendez-vous est ainsi donné pour la prochaine édition avec plus d’innovations.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite