« Nos voix pour la paix » Acte 3 : Tenkodogo en ébullition pour la résilience au pays des Hommes intègres

Le projet de reconquête du territoire et de la reconnaissance de la résilience du peuple burkinabè à travers la musique, « Nos voix pour la paix » continue son bonhomme de chemin. Ce samedi 4 novembre 2023, l’acte 3 de ce projet a déposé ses valises dans la ville de Tenkodogo, avec les mêmes objectifs déclinés dès le début dudit projet. De la rencontre des autorités, aux panels, cette journée s’est soldée, comme d’habitude, par un grand concert gratuit à la place de la nation de la ville.

« Nos sommes tous artisans de la paix au Burkina Faso. Et nos artistes ont des productions qui appellent à la paix et à travers nos voix pour la paix, nous voulons promouvoir cette union, à travers nos musiques, nos fans, l’union entre nos fans », a dit Alif Naaba à la clôture des REMA 2023, pour annoncer le projet « Nos voix pour la paix », dont l’acte 3 trois a battu son plein à Tenkodogo ce samedi 4 novembre 2024.

Après Ouagadougou, Kaya, sur les 8 villes prévues, c’est Tenkodogo qui a accueilli cette initiative de promotion du vivre ensemble à travers des célébrations musicales et des communions entre fans et artistes.

La journée au-delà des festivités a été riche en partages du vivre ensemble à travers des rencontres avec les autorités coutumières, gouvernementales et des échanges entre fans et artistes lors d’un panel. Lequel panel a véhiculé le rôle de l’artiste dans la promotion de cette cohésion.

« La dernière fois, je voyais la coiffure de la Maouland reprise par plusieurs jeunes. Nous avons donc cette chance d’être considéré comme un exemple pour cette jeunesse qui est la majorité des Burkinabè. Nous avons donc cette obligation d’utiliser cet art au service du développement. Nos voix pour la paix, ce n’est pas un projet individuel. Chacun de nous a donc l’obligation de tout donner pour ce pays », a indiqué Malika la slamazone pour justifier sa présence à ce projet.

Direction a été prise pour le grand concert où plusieurs artistes burkinabè dont Malika, Fleur, Zaara, Kayawoto, le porteur du projet Alif Naaba et bien d’autres ont ébloui la scène à travers entre autres des prestations live, des messages de paix. Surtout devant un public qui a répondu présent malgré la situation du pays.

« C’est une très belle initiative. Le président de la transition avait demandé à chacun de contribuer à sa manière et les artistes ont contribué à leurs manières. C’est une très belle expérience et même si ça n’existait pas, elle devrait être créée. Les artistes ont démontré par A+B qu’ils peuvent apporter la joie dans les cœurs des populations. Il y a des messages qu’ils véhiculent et c’est ça qui est important », a félicité le Gouverneur.

Une joie des autorités et de la jeunesse qui colle avec les objectifs de ces tournées selon Alif Naaba. Pour lui, cette zone est d’ailleurs « vraiment curiale » au regard du brassage culturel qui sied dans la zone. « Toute la ville s’est déplacée ce soir. J’ai vu des gens de tous les bords réunis. Tenkodogo c’est un lieu de grand carrefour et toutes ces communautés sont là. Cela démontre que nous sommes dans une très bonne dynamique », a conclu Alif Naaba. Le rendez-vous est pris pour le samedi 11 novembre 2023, dans le Nahouri pour le cap 4.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

