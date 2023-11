Alino Faso, patriote, solidaire et intègre !

publicite

Humain, il est. Solidaire, il ne manque pas d’occasion de le prouver. Patriote, c’en est un de par ses prises de positions et actions. Partisan du système « D » (Débrouillardise), son parcours l’étaye suffisamment. Ce sont, entre autres, des valeurs qui viennent à l’esprit lorsque l’on évoque son sobriquet. Dans son pays, le Burkina Faso, il est un exemple pour ses actions de solidarité à l’endroit de cas sociaux des plus vulnérables. Alain Christophe Traoré, plus connu sous Alino Faso, apparait pour d’aucuns comme un dernier rempart… Portrait !

La vie ne lui fait pas toujours de cadeaux. Elle lui donne très souvent des coups les plus durs. Son père est assassiné en 1998 au Burkina… Comme un caïd, il essaie, coups après coups, de rester debout. Adepte du système « D » (Débrouillardise), il passe par de petits boulots. Gérant de maquis, manager de parc d’attraction, maitre de cérémonie (MC)…

Aujourd’hui entrepreneur, il est le propriétaire des boutiques cocorico and fish en Côte d’Ivoire, son pays d’adoption et au Burkina Faso, sa mère patrie.

Alino Faso, ce sobriquet qui le fait mieux identifier plus que son nom à l’état civil, Alain Christophe Traoré, est l’association de Alain et de Faso. Alino, un diminutif de Alain et Faso, pour avoir notamment travaillé à Faso Parc, un centre de loisir situé au parc urbain de Bangrweogo, à Ouagadougou, au Burkina Faso.

Alino Faso a le sens de l’humanisme bien ancré en lui. Il est, avec des amis, à l’initiative d’actions sociales envers leurs semblables. « Les amis du cœur », ainsi décident-ils d’appeler leur association. Des dons, ils en font dans la mesure de leur possible.

« L’initiative des dons est venue de Facebook en 2012. Avec un groupe d’amis, on a créé une association les ‘’amis du cœur’’ et on a fait pas mal de dons ; et moi de façon personnelle plus tard, j’ai fait pas mal de dons. Il faut dire que j’ai vécu pas mal de drames qui m’ont fait comprendre la détresse des autres et permettre de pouvoir aider », nous explique-t-il.

En effet, l’on se rappelle, parmi tant d’autres, du SOS de 500 000 F CFA lancé pour les soins d’lsidore, natif de Koupéla, âgé de 15 ans, souffrant d’une ulcération du bras et de l’avant-bras ; du SOS lancé pour Zarata Traoré, actrice dans la série burkinabè « 3 hommes un village », souffrante depuis trois ans d’une tension artérielle qui finit par paralyser ses membres inférieurs et supérieurs ; des mots « gratitude » de Yaaba Kaboré Koudougou et Dame Goumbané, pour la réussite de l’opération de l’une et les soins de l’autre.

Des écrits et soutiens prémonitoires ?

Âgé de 45 ans, marié et père, il aime la cuisine et le football. Le football, sport qu’il affectionne tant, est devenu une passion au point de se targuer d’être un ancien international footballeur ayant évolué dans de grands clubs ; difficile de le prouver. Oui taquiner, il aime bien.

Apaiser un tant soit peu les cœurs quand tout semble aller mal, il ne manque pas aussi de le faire au travers de sa plume. En plus d’aider à panser certaines plaies, soulager certaines douleurs et arriver à faire sourire ou rire, il ne manque pas, même au péril de son devenir, de rappeler aux plus hautes autorités leur serment de protéger et de défendre l’intégrité physique et les intérêts du peuple burkinabè.

Le cas échéant, ses interpellations finissent par être perçues comme une prémonition. L’on se souvient à propos de son écrit à l’ex-président, Isaac Zida ; à l’ex-président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et à celui qui l’a succédé, le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba.

« Je m’évertue à dire aux Hommes d’État que les Burkinabè sont fatigués des tâtonnements… de la gabegie… de la corruption, et surtout que ce peuple est épuisé, qu’on l’utilise et après qu’on le jette… », explique-t-il le fonds de ses interpellations.

Cependant, fait-il savoir humblement que les messages qu’il passe aux différents présidents ne sont pas des prophéties. « Il faut juste écouter le peuple du marché, du kiosque, des réseaux sociaux ; écouter les fonctionnaires, les paysans pour savoir s’il y a grogne ou pas », fait-il comprendre.

Le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba déchu, le Capitaine Ibrahim Traoré est proclamé nouveau président de la transition. Jeune, son arrivée est semblablement perçue comme celle d’un messie. Il bénéficie de soutiens multiples et multiformes, surtout de la frange jeune.

Au nombre de ces soutiens, des opérations de solidarité à l’endroit des Personnes déplacées internes (PDI) initiées par notre bienfaiteur et ses camarades et aidés par des bénévoles sur l’ensemble du pays, en octobre et en décembre 2022. Pour la première opération, plus de 400 tonnes de vivres sont collectées. La seconde opération permet de récolter plus de 300 tonnes de vivres.

« Nous avons rencontré le président Ibrahim Traoré pour poser un acte fort avec ce don en disant au président voici le message de solidarité que le pays veut. Ce message est très fort. Il faut vous battre pour ramener la paix et permettre aux populations déplacées de rentrer chez elles.

Les Burkinabè ne sont pas divisés, ce sont les politiciens qui ne veulent pas écouter la voix du peuple qui créent des situations conflictuelles et des situations d’injustices qui nous ont conduits dans cette guerre. Les populations s’aident et s’aiment. Maintenant, rétablissez la paix », nous confie-t-il la substance du message transmis au Capitaine Ibrahim Traoré, à l’occasion de l’audience qui leur est accordée après avoir collecté 700 tonnes de vivres.

Contrairement à ses prédécesseurs, le « Capitaine IB » a le soutien d’Alino Faso. « Au président Ibrahim Traoré, j’ai apporté un soutien qui aurait pu me coûter cher pendant le coup d’État. Pas que je le connaissais, je n’avais jamais entendu parler de lui, mais son prédécesseur n’a pas su lire les signes du temps qui lui disaient qu’il déviait de sa trajectoire.

Une semaine avant le coup d’État, j’avais adressé une lettre au président Damiba parce que j’entendais et je voyais des choses qui allaient arriver. Je n’avais rien contre le président Damiba de façon personnelle, mais à l’allure où les choses partaient, le coup d’État aurait été un euphémisme si le peuple se levait… », explique-t-il dans un premier temps.

La seconde raison de son soutien, c’est que jusqu’à présent, les actions du président Ibrahim Traoré sont toujours en phase avec son discours. « Après au président Traoré Ibrahim, j’ai dit les mêmes mots à savoir qu’il libère ce pays de la guerre et que nous allions l’aider dans ce sens. Jusqu’à aujourd’hui, son discours va avec son attitude ; il n’a pas changé.

Il fait la guerre à fond. Son Premier ministre et son gouvernement essaient de changer les inégalités qui règnent dans nos textes. Le président Traoré a fait appel au peuple à travers les VDP (Volontaires pour la défense de la patrie, ndlr), ce que le peuple a longtemps demandé. Jusqu’à preuve du contraire, nous allons l’aider, car il est sur la bonne voie.

Nous allons souffrir, mais ensemble nous sortirons le pays du gouffre », avance-t-il ensuite. Sa conviction aujourd’hui : « sans solidarité du peuple, rien ne peut réussir. Si on est unis et nous ne laissons plus jamais les politiciens nous diviser, nous ferons de notre pays un paradis ».

Sougrinoma Ibrahim Guigma, Directeur général de la communication et des relations publiques de l’Assemblée législative de transition (ALT), le présente comme un « self made man ». « Alino Faso est le prototype de ce que les Anglais appelle le self made man. C’est quelqu’un qui s’est construit et qui se construit seul, c’est-à-dire en ne comptant pas nécessairement sur les autres.

Quand vous observez bien son parcours, il a presque tout fait. C’est quelqu’un qui a géré des espaces socioculturels ; dans le domaine de l’entrepreneuriat culturel, très actif ; dans le domaine de la solidarité, de l’humanitaire, du social et j’en oublie. C’est quelqu’un qui est déterminé dans ses œuvres. Quand il a une idée derrière la grosse tête (rires), il fonce et généralement il obtient des résultats qui sont visibles », décrit-il le personnage.

Le dimanche 29 octobre 2023 Alino Faso fait une nouvelle fois montre de son patriotisme. En marge d’un concert « zougloutique », il initie un cross public suivi de fitness avec les Forces de défense et de sécurité (FDS). Une manière pour lui de saluer l’engagement et le patriotisme de ces Hommes.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

