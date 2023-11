Semaine Nationale de la Planification Familiale : La région du Centre-Ouest sensibilisée !

publicite

En marge de la semaine nationale de la planification familiale qui s’est tenue du 6 au 11 novembre 2023, l’Initiative d’aide au développement local a organisé en partenariat avec USAID et PROPEH HEALTH des dialogues communautaires dans la région du Centre-Ouest sur le thème « Femmes et responsabilité ».

Partir à la rencontre des femmes et des hommes pour lever tout tabou autour des sujets de la planification familiale, et s’exprimer librement sur la question, c’est l’objectif principal de l’initiative d’aide au développement à travers ces dialogues communautaires.

Trois localités de la région du Centre ouest, notamment, les communes de Pouni, Koudougou et Réo ont bénéficié de ces dialogues communautaires entrant dans le cadre de la semaine nationale de la planification familiale.

A écouter dame Bado née Bationo Alphonsine formatrice et membre de l’Initiative d’aide au développement local, cette initiative est née du constat du taux élevé des grossesses en milieu scolaire. A travers donc ces dialogues communautaires, des échanges ont été menés pour sensibiliser les différentes populations sur les conduites à tenir en vue de venir à bout de cette calamité grandissante.

« On a remarqué que dans le Centre-Ouest le taux de grossesse en milieu scolaire est très élevé. Au Sanguié seulement nous avons 668 cas de grossesses en milieu scolaire de l’année 2020 à 2021. Suite à tout cela, on a bénéficié de cette formation pour pouvoir sensibiliser les responsables des associations, les responsables religieux et coutumiers afin que de retour ils puissent toucher la majorité des gens pour essayer de diminuer ce fléau », a-t-elle dit.

Entre sensibilisations, projections vidéo, scènes théâtrales de prises de conscience, échanges sur la thématique, les différentes populations ont été sensibilisées sur la planification familiale. Au sortir de ces journées, tout porte à croire que les résultats sont déjà positifs à en croire les bénéficiaires.

« Ce qu’on a appris a été vraiment un ouf de soulagement, parce qu’on a constaté qu’il y a trop de grossesses ici, et nous dans notre association on avait en tête la sensibilisation, mais on avait un peu honte d’aborder ces causeries avec les jeunes filles, mais à partir d’aujourd’hui, nous avons retenu beaucoup de choses qui vont nous aider à aborder les filles et les mamans sans gêne, librement comme si on parlait entre camarades », a avoué dame Bayala Solange, présidente de l’association des filles mères et veuves du Sanguié.

Au terme des échanges, des recommandations fortes et des engagements ont été pris par les différents leaders communautaires présents. Ces recommandations seront transmises à qui de droit, toujours dans l’optique d’étendre la cible de la sensibilisation.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

