Journée mondiale des toilettes : Deux films documentaires pour sensibiliser sur la question

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Direction de l’Assainissement du Burkina en collaboration avec NIYEL a présenté deux documentaires « Pas de petit coin chez moi » et « Où va ton caca » aux décideurs des ministères transversaux du secteur, aux institutions régionales, aux parlementaires, aux organisations de la société civile, aux instituts de recherche, aux réseaux de médias ce jeudi 23 novembre 2023, Ouagadougou. Objectif, interpeller les décideurs face à l’urgence de la nécessité d’agir pour un assainissement sécurisé au Burkina Faso.

La suite après cette publicité

Dans le cadre de la journée mondiale des toilettes tenues sous le thème « Assainissement et cohésion sociale », la Direction de l’Assainissement du Burkina, en collaboration avec Niyel a présenté aux partenaires des films documentaires sur la question des latrines et leur gestion.

« Où va ton caca », un film qui retrace le parcours du vidangeur et fait non seulement découvrir une des stations de traitement et les techniques de traitement, mais aussi les défis à relever au Burkina Faso. Ce sont des situations dépeintes respectivement par deux jeunes réalisateurs du Burkina Faso, Sonia LOYARA et Harouna NEYA afin d’interpeller les décideurs sur la question.

« Le taux national général de l’accès à l’assainissement est de 27,5%. Il y a donc énormément d’efforts à faire. 2030 c’est dans plus ou moins dans 7 ans. Le thème c’est accélérer le changement, et accélérer le changement, c’est vraiment inviter les acteurs à redoubler d’efforts. Au niveau national on s’est appuyé sur le thème. On pense que les actions en lien avec cette cohésion peuvent permettre d’accélérer ce changement », a indiqué Julienne Tiendrébéogo, directrice générale de l’assainissement.

«Travailler à mettre ensemble les infrastructures », c’est la pensée du directeur d’exploitation de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA), Tontama Sanou, concernant cette question. « En même temps que nous fournissons des services d’assainissement, nous nous devons d’être à côté de la population à assainir leur cadre de vie. Pour dérouler cela, nous nous appuyons sur un certain nombre d’acteurs à travers un bon nombre d’acteurs », a-t-il fait savoir.

Et c’est la même idée chez Yasmina Zongo, charge de plaidoyer à NIYEL. « Le gouvernement fait sa part et il est aussi important qu’il était bon de se tourner sur la voie citoyenne », a-t-elle ajouté. Depuis 2013, les Nations unies ont mis en place une Journée mondiale des toilettes, le 19 novembre, pour mettre en lumière les problématiques sanitaires.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite