Cohésion sociale : L’Association pour le Bien-être Collectif en fait son cheval de bataille

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’association pour le Bien-Etre Collectif (ABC) a tenu la 1ère édition des journées de cohésion dénommées Faso Mara Wakato (FAMAWA), le vendredi 24 novembre 2023, à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Le projet des journées de cohésion sociale dénommées FASO MARA WAKATO (FAMAWA) est un projet d’ancrage cultuel. Il consiste à créer un cadre de rencontre entre les jeunes du Burkina Faso et à permettre un brassage Intergénérationnel pour la culture et la cohésion sociale.

Pour une 1ere édition, ces journées ont pour objectif premier de créer un cadre de consolidation du vivre ensemble à travers le changement de mentalité et de comportement pour un Burkina paisible et prospère.

Spécifiquement, cette initiative entend « promouvoir la culture africaine et les valeurs ancestrales ; promouvoir la consommation de la production locale, à travers les mets, la littérature et les vêtements ; promouvoir le patriotisme et la citoyenneté responsable ; communier sur la notion de la nation », selon le président de l’association pour le bien-être collectif, Harouna Timothée Kaboré.

Nombreuses sont les activités qui tiendront en haleine les participants de cette première édition des journées de cohésion sociale, à écouter les promoteurs. Contes, conférences, cafés littéraires, prestations musicales, projection cinématographique, exposition de produits locaux, espaces enfants, sont entre autres les activités au menu de cette première édition.

Pour le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, ces journées ont tout leur sens, du moment où elles prônent une bonne cohésion sociale et le vivre ensemble, particulièrement dans sa commune.

« Cette cérémonie va permettre aux jeunes de communier ensemble, de parler le même langage et soutenir les autorités de la transition pour le retour de la paix au Burkina Faso… La délégation spéciale est heureuse d’accueillir l’organisation d’une telle activité. Cette activité va permettre aux jeunes de communier ensemble, ça va permettre la culture de la cohésion sociale dans la commune de Saaba », a reconnu Kassoum Kaboré PDS de la commune de Saaba.

Parlant du soutien aux autorités de la transition, une collecte de fonds a été faite lors de cette cérémonie d’ouverture, pour soutenir l’effort de paix au Burkina Faso.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite