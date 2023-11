Burkina Faso : Plus de 400 terroristes neutralisés à Djibo (bilan provisoire)

publicite

Un bilan provisoire fait état de plus de 400 terroristes neutralisés le dimanche 26 novembre lors d’une contre-offensive des Forces armées burkinabè contre près de 3 000 terroristes qui ont tenté de s’emparer de la ville de Djibo, au Nord du pays ce 27 novembre 2023, selon l’AIB.

Une colonne de près de 3000 terroristes a lancé des attaques massives sur la ville de Djibo dimanche soir. Pendant plusieurs heures, les Forces combattantes ont fait preuve d’une résistance farouche face à l’ennemi. Les combats ont été particulièrement violents au niveau du camp militaire de la localité. L’action combinée des troupes au sol et des vecteurs aériens a permis d’infliger une cuisante défaite aux criminels.

Un bilan provisoire rapporte plus de 400 terroristes tués ou calcinés. Ce décompte prend en compte uniquement les dépouilles trouvées aux abords du camp et de la ville. Le nombre d’assaillants tués dans leur fuite à travers la brousse et les pistes est en cours de compilation. Du côté de l’État-major, on se félicite déjà de cette prouesse réalisée par les valeureuses Forces combattantes.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

