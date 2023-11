Page triste : Adama Tapsoba ex président du RCB n’est plus

Ceci est une triste nouvelle annoncée par la Fédération Burkinabè de Football (FBF).

C’est avec tristesse et désolation que la Fédération burkinabè de football (FBF) a appris le décès de Adama TAPSOBA, ancien président du Racing Club de Bobo-Dioulasso (RCB) dans la nuit de dimanche 26 au lundi 27 novembre 2023.

En cette douloureuse circonstance, Monsieur Lazare BANSSÉ, Président de la FBF, au nom du monde du football burkinabè tient à saluer la mémoire de l’illustre disparu et adresse ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches durement éprouvés et les assure de sa profonde compassion.

Union de prière !

Fédération Burkinabè de Football

