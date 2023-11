1ère édition des journées communautaires du Centre-Nord : 4 jours pour promouvoir le vivre ensemble au musée national

publicite

L’Association pour le Développement de la Région du Centre-Nord (ADRCN-LAGMTAABA) a présenté les couleurs du festival « Journées des communautés du centre-nord » prévu se tenir du 30 Novembre au 03 Décembre 2023. Objectif, contribuer à la résilience des peuples.

Soucieuse de participer à la cohésion sociale au Burkina Faso, l’Association pour le Développement de la Région du Centre Nord (ADRCN-LAGMTAABA) s’engage à travers les journées des communautés du centre nord, sous le thème « contribution de la culture à la résilience de la population de la région du centre nord au défi sécuritaire ».

A écouter les organisateurs, l’objectif de cette première édition est de contribuer à la résilience des communautés burkinabè face à la menace et de jouer un rôle de brassage en réunissant toutes les différentes communautés et par ricochet, renforcer la solidarité entre les Burkinabè.

Le président de l’association Issiaka Kaboré a indiqué que « pour nous, le plus important c’est que les gens viennent, que les gens se solidarisent, qu’ils se mettent ensemble et aient des liens forts pour que nous soyons vraiment dans la résilience et que nous, les gens du centre-nord puissions travailler ensemble afin d’atteindre des objectifs de développement ».

Pour lui, il faut se dire qu’il est difficile de promouvoir le développement dans une situation d’insécurité mais la faisabilité est une nécessité. « D’où la nécessité d’être résilient, d’être fort, de ne pas se laisser abattre mais de relever les défis et d’affronter tête haute les difficultés et de faire en sorte que toutes les couches sociales se mettent ensemble pour améliorer la cohésion sociale », a fait remarquer le président.

Le message est clair, les journées des communautés veulent rassembler les populations du centre-nord du Burkina Faso mais aussi les ressortissants de toutes les autres régions pour une seule et même cause, la cohésion sociale. Ces journées se tiendront au musée national avec plusieurs activités au programme notamment des visites de stands, une visite du musée, et des animations artistiques.

Ariane Jessica BASSOLE (Stagiaire)

Burkina 24

