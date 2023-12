Hommage aux greffiers admis à la retraite : 6 agents honorés

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le vendredi 1er décembre 2023 à Ouagadougou, s’est tenue la 4e édition de la cérémonie d’hommages aux greffiers admis à faire valoir leurs droits à la retraite. A cet effet, 6 agents ont été honorés.

La suite après cette publicité

Après plusieurs années de services, 6 greffiers ont été admis à la retraite. Ils ont été honorés par une cérémonie d’hommages en présence de leurs anciens collaborateurs ainsi que de leurs familles.

Organisée par la Direction des greffes (DGREF), cette cérémonie était placée sous la présidence du ministre en charge de la justice, Me Edasso Rodrigue Bayala.

Selon le Directeur des greffes, Remi Nestor Tarpiliga, le bienfondé de cette initiative se justifie en ce sens que bon nombre de greffiers, après leurs années de services, partent à la retraite sans avoir vu leur mérite reconnu. À l’entendre, ces personnes admises à la retraite ne doivent pas être oubliées, car elles constituent une boussole pour la génération présente et future.

Harouna Kadio, représentant le Garde des sceaux, pour sa part, a tenu à traduire sa gratitude à l’endroit de ces greffiers admis à la retraite, pour le travail abattu en consacrant leurs efforts à l’œuvre de justice au Burkina Faso.

Il a par ailleurs reconnu le mérite de tout le personnel judiciaire pour les efforts fournis au quotidien. « Je salue le courage et la détermination du personnel judiciaire qui, malgré les contraintes, ne ménage aucun effort pour le rayonnement de la justice », a-t-il confié. Il les a exhortés à faire davantage preuve de résilience et de professionnalisme pour toujours répondre aux aspirations du peuple.

Cette 4e édition de la cérémonie d’hommage a permis également récompenser ces six agents composés notamment de secrétaires des greffes et parquets, greffiers et greffiers en chef, par des attestations et des présents en reconnaissance de leurs contributions au rayonnement de la justice et du corps des greffiers du Burkina Faso.

Abdel Latif BARO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

publicite