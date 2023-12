Procès charbon fin : L’administration douanière attendue à la barre !

publicite

Le procès du Ministère public contre la société Essakane IAM Gold dans l’affaire Charbon fin s’est poursuivi ce lundi 4 décembre 2023 au Tribunal de grande instance de Ouagadougou (TGI Ouaga 1). L’administration douanière est attendue à la barre.

A la barre, l’expert douanier a relevé beaucoup d’irrégularités dans le processus d’exportation du charbon fin de Essakane. Également il a fait cas de l’exportation de 8 tonnes d’échantillons par la mine d’Essakane.

L’expert douanier a estimé que les 8 tonnes de minerais étaient énormes pour un échantillon mais il n’arrive pas à démontrer la quantité nécessaire. Cependant, les avocats de la défense ont relevé que la mine d’Essakane extrait quotidiennement 440 tonnes de minerais.

Me Pierre Yanogo, avocat de Essakane, a souligné que la mine comparaît selon la citation en matière de fraude et de commercialisation d’or mais pas pour exportation d’un échantillon. « L’État est actionnaire dans la société et est membre du conseil d’administration », a-t-il lancé.

Concernant les documents remis en cause par l’expert douanier, la défense a suggéré la comparution des personnes incriminées notamment la direction générale des douanes et la direction générale des mines.

Pour la manifestation de la vérité, le juge a instruit que l’administration douanière comparaisse le lendemain. L’audience a été renvoyée au mardi 5 décembre 2023 au Tribunal de grande instance de Ouagadougou (TGI Ouaga 1).

