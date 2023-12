63ème session ordinaire de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) : Des experts en conclave à Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministre du développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des PME, Serge Gnaniodem Poda a présidé la cérémonie d’ouverture de la rencontre des experts entrant dans le cadre de la 63ème session ordinaire du conseil d’administration de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) ce lundi 4 décembre 2023 à Ouagadougou. Des experts de plus d’une dizaine de pays sont présents pour cette rencontre prévue du 4 au 9 décembre 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

De coutume, l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) organise annuellement les rencontres pour les instances dirigeantes de la structure afin de statuer sur le rapport d’activité de la direction générale, sur les questions stratégiques, financières et politiques à mener en matière de protection des inventions et des innovations.

C’est dans ce cadre que plus d’une dizaine d’experts sont réunis à Ouagadougou pour la 63ème session ordinaire du conseil d’administration de l’OAPI. Du 4 au 9 décembre 2023, ces derniers vont mener des réflexions sur les questions liées au développement de l’OAPI.

A en croire le directeur général de l’OAPI Denis Bohoussou, Spécifiquement il s’agira pour les participants d’étudier l’état d’avancement de la mise en place d’un mécanisme de financement de l’invention et de l’innovation.

Et de définir les lignes directrices pour l’élaboration d’un projet structurant basé sur la mise en valeur de la propriété intellectuelle dans les États membres. « Il s’agit pour les experts d’examiner les dossiers qui seront soumis au conseil des ministres le 12 décembre prochain et ces questions sont soit d’ordre technique, soit d’ordre financier qui permettent à l’organisation d’envisager son futur de façon constructive et de façon radieuse », a-t-il soutenu.

Pour trouver des réponses à ces questions, Denis Bohoussou a exhorté les participants à faire des propositions qui vont contribuer au bon fonctionnement de l’OAPI.

Après un rendez-vous manqué, le président de la rencontre, Serge Gnaniodem Poda, ministre en charge du commerce, s’est réjoui de l’effectivité de la tenue de la 63ème session ordinaire de l’OAPI à Ouagadougou. « Cela marque et témoigne la confiance que les pays membres de l’OAPI ont pour notre pays qui traverse un contexte difficile, contexte qui est en train de se résoudre. Cela témoigne aussi la solidarité des pays membres de l’OAPI envers le Burkina Faso », a-t-il apprécié.

Il a souhaité des échanges fructueux et plein de succès durant les cinq jours de travaux afin que les conclusions puissent alimenter la rencontre des ministres membres du conseil d’administration de l’OAPI prévue le 12 décembre 2023 à Ouagadougou.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite