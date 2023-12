Une conférence sur « L’exploitation des drones civils au Burkina Faso face à la menace non militaire »

publicite

0 Partages Partager Twitter

Juan Aviation Academy (JUA) a organisé une conférence publique sur le pilotage des drones le samedi 9 décembre 2023 à Ouagadougou. C’était l’occasion pour les participants d’échanger sur la thématique « L’exploitation des drones civils au Burkina Faso face à la menace non militaire ».

La suite après cette publicité

Autrefois utilisé dans les guerres pour des prises de vue aérienne, le drone, avec l’évolution de la technologie, est aujourd’hui utilisé dans bien d’autres domaines d’activités à caractère civil.

En effet, cette technologie est utilisée dans le domaine agricole, dans la gestion des crises, la prévention sanitaire, la surveillance des personnes et des biens, dans le domaine sanitaire, etc. Il est utilisé également pour des approvisionnements en soins dans les zones inaccessibles et également pour inspecter l’air. Mais au Burkina Faso, son exploitation n’est pas très connue par bon nombre de jeunes.

C’est pourquoi Juan Aviation Academy (JUA) a organisé une conférence publique au profit des jeunes passionnés de pilotage de drones. La conférence s’est tenue sous le thème « l’exploitation des drones civils au Burkina Faso face à la menace non militaire ».

C’était l’occasion pour JUA de revenir sur les règles juridiques en matière de pilotage de drone civil au Burkina Faso dans un contexte d’insécurité.

Ariane Jessica Bassolé, instructrice en pilotage de drone à Juan Aviation Academy, a reconnu l’importance du drone et du devoir des acteurs à sensibiliser les Burkinabè pour une bonne connaissance et une meilleure compréhension de cet appareil volant.

« Il est nécessaire pour nous de parler des drones et de sensibiliser les gens, parce qu’actuellement, le domaine des drones est un domaine très porteur. Et beaucoup de gens ignorent ce que les drones peuvent nous apporter ; que ce soit du côté de la réglementation et de l’exploitation », a-t-elle laissé entendre.

En rappel, cette conférence a été initiée à l’occasion de la journée internationale de l’aviation civile célébrée le 07 décembre dernier.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

publicite