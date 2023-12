RTB 3, « Notre chaine, notre identité » : 12 langues nationales à l’honneur !

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) a procédé au lancement de sa nouvelle chaine de télé le samedi 9 décembre 2023. La RTB 3, telle que baptisée, se donne pour mission la promotion des langues nationales.

La suite après cette publicité

La RTB 3 se présente comme une alternative pour rendre l’information plus accessible à l’ensemble des populations. 12 langues couramment parlées au Burkina Faso animeront les programmes de la nouvelle chaine.

Il s’agit notamment du mooré, du dioula, du fulfuldé, du gulmacéma, du dagara, du bissa, du lobiri, du bwamu, du liélé, du bobo mandarè, du san et du dafing. Cette initiative de la radiodiffusion, télévision nationale du Burkina vient en appui de la décision du gouvernement d’officialiser les langues nationales.

Le slogan retenu pour ce nouveau joyau médiatique est « Notre chaine, notre identité » et selon Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre en charge de la communication, ce slogan est assez évocateur. Il a dit placer beaucoup d’espoir en cette chaine afin de remettre les langues nationales à leurs places.

« Nous avons la conviction et cela est imprimé au plus haut sommet de l’Etat par le capitaine Ibrahim Traoré que nous devons nous appuyer sur nos valeurs endogènes ; nous appuyer sur nous-mêmes, sur ce qui fonde notre identité. Ce qui fait notre valeur, c’est notre culture et nos langues » a-t-il ajouté.

En outre la Rtb3 pourra compter sur les pionniers de la promotion des langues nationales ainsi que sur le ministère en charge de l’alphabétisation pour l’atteinte de ses objectifs. Joseph André Ouédraogo, ministre en charge de la promotion des langues nationales, a rassuré les responsables de la nouvelle chaine du soutien de son département.

« Je peux déjà rassurer les responsables de cette nouvelle télé qui vient de naître que mon département va tout faire pour lui permettre de vivre et de bien vivre. Voyez-vous c’est un puissant auxiliaire de mon département, la question de la promotion des langues nationales est prise au sérieux. Nous allons sans doute nouer un partenariat qui puisse lui permettre d’atteindre ses objectifs », a-t-il déclaré.

En rappel, le logo de Rtb 3 a été dévoilé au grand public pendant la cérémonie de lancement. Cette nouvelle chaine se donne également pour mission de promouvoir la coexistence pacifique entre les différents groupes ethniques qui font la diversité du pays.

Abdel Latif BARO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

publicite