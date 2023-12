Coopération au développement : Le Burkina Faso élève Gisbert DREYER au rang de Commandeur de l’ordre de mérite burkinabè

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministre délégué, chargé de la Coopération régionale, Karamoko Jean-Marie TRAORÉ a présidé dans la soirée du mardi 12 décembre 2023, la cérémonie de décoration de Gisbert DREYER, ancien Consul honoraire du Burkina Faso en Allemagne, au rang de commandeur de l’Ordre de mérite burkinabè.

La suite après cette publicité

Cette décoration de Gisbert DREYER, par ailleurs promoteur de la Fondation DREYER basée à Dano intervient après plusieurs années de service rendu à la Nation burkinabè en tant que Consul honoraire et aussi en tant qu’acteur de développement.

Persuadé à juste titre qu’un peuple n’est pas libre tant qu’il n’a pas atteint l’autosuffisance alimentaire, DREYER, à travers sa Fondation a mis en œuvre plusieurs actions dans le sens de l’amélioration de la situation alimentaire au Burkina Faso, notamment un bassin rizicole et un centre de recherche et de formation dans la commune de Dano.

Parlant de l’œuvre de l’homme, le ministre délégué soutient qu’il est « difficile de faire l’historique de développement, de la vulgarisation des mesures de conservation des sols et d’approvisionnement des cantines scolaires sans parler de la fondation DREYER ».

C’est donc fort de toutes ses actions que Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, chef de l’Etat a décidé de lui décerner à titre exceptionnel, la médaille de Commandeur de l’ordre de mérite burkinabè. Très heureux et reconnaissant envers le peuple burkinabè et les autorités de la Transition pour cette grande distinction, DREYER dit rester confiant quant à un meilleur avenir au Burkina Faso sur le plan alimentaire et sécuritaire.

« Avec ma Fondation, on travaille depuis plusieurs années maintenant au Burkina Faso qui est d’ailleurs mon deuxième pays. C’est donc mon devoir d’apporter ma part contributive à la construction du pays », a indiqué DREYER. C’est en 2010 que DREYER a été nommé Consul honoraire du Burkina Faso en République Fédérale d’Allemagne. Il aura passé une dizaine d’années à ce poste.

Source : DCRP/ MAECR-BE

Écouter l’article

publicite