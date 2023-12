Burkina Faso : Mettre les albinos à l’abri du cancer de la peau, le sujet de soutenance de Aubin Ouédraogo

publicite

Aubin Sidnoma Ouédraogo s’est penché sur la question du cancer cutané des albinos au Burkina, à travers son thème «Albinos opérés pour un carcinome épidermoïde de la peau au CHU Yalgado et à l’hôpital protestant Schiphra du 1er janvier 2013 au 31 Décembre 2022 : A propos de 46 cas», au cours de sa soutenance tenue le vendredi 15 décembre 2023. Son travail a été sanctionné par la mention très honorable par le jury.

Dans ses projections, l’impétrant Aubin Sidnoma Ouédraogo a noté que : «Les albinos ont moins de 50 ans dans plus de 98% des cas. Les albinos ne disposent pas d’assurance maladie et leur famille sont majoritairement pauvres. Depuis 2013, tous les albinos décédés sont morts de cancers de peau. Ils sont tous morts avant leur cinquantième anniversaire».

«Nous travaillons aussi à ce que les albinos puissent avoir une scolarité normale, puissent travailler dans des bureaux et abandonner les travaux champêtres où ils sont constamment exposés au soleil ardent. Nous leurs conseillons de rester à l’ombre entre 10h et 16h, qui constituent l’intervalle de temps où le soleil est au plus fort pour éviter le cancer de peau», a fait savoir Aubin Sidnoma.

Pour lui, ce sujet est d’actualité car il interpelle les communautés et même les agents de la santé. L’impétrant pose des perspectives sur la question d’après ses analyses. « C’est un travail qui est méritant. Avant qu’il y ait les lésions il faut évidemment la prévention.

La prévention, il faut d’abord qu’il puissent se protéger. Si les particules ne sont pas couvertes, on préconise qu’ils appliquent la crème solaire. Le soleil, c’est le premier danger chez ces personnes. Après tout, s’il y a des lésions, il y a des préventions pour qu’ils n’arrivent pas au stade du cancer», a-t-il ajouté.

C’est une réflexion qui lui a valu la mention très honorable. Pour le président du jury, le Pr Pascal Antoine Niamba, cette question doit être prise à bras-le-corps au plus haut niveau. « Les albinos font partie de la population handicapée, donc ils font partie de cette population marginalisée. De cette thèse, il revient que le Burkina Faso doit donc prendre des mesures pour accompagner ces types de personnes à travers les recommandations que nous avons faites », a dit le président du jury pour justifier cette mention.

Le cancer de la peau représente l’ensemble des proliférations développées aux dépens des éléments constitutifs de la peau. La couche des albinos présente une proportion importante de cancers cutanés, selon les recherches de l’impétrant.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

