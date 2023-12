Christelle Paré, Kassoum Zico, Madou Dossama, etc. : La cuvée 2023 des acteurs du sport décorés

publicite

Le ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi a récompensé 220 acteurs. Parmi eux, plusieurs acteurs du sport dont des journalistes sportifs. La cérémonie de décoration a eu lieu le jeudi 21 décembre 2023 au Palais des sports de Ouagadougou.

Plusieurs acteurs du monde du sport ont vu leur mérite reconnu par leur département de tutelle. Parmi eux, Hien Hubert, Madou Dossama, Kassoum Ouédraogo dit Zico, Gabriel Gnimassou en football, Souleymane Koné en cyclisme font partie des récipiendaires.

« C’est un sentiment de fierté, de joie pour tout Burkinabè qui reçoit cette insigne, il doit être fier parce que ce n’est pas tout le monde qui reçoit cette décoration. Je suis très content. Je remercie tous ceux qui ont œuvré pour que je puisse avoir cette décoration », s’est réjoui Hubert Hien, ancien international burkinabè. Il est celui qui a inscrit le premier but du Burkina Faso lors d’une CAN en 1978.

Une pensée aux forces combattantes

Parmi eux, des dirigeants ont aussi reçu des décorations. C’est le cas de Steeve Marc Sanon, ancien directeur général du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs (FNPSL). « Je dédie cette décoration à tous ceux qui ont travaillé avec moi au fonds. Je suis sûr que c’est grâce à cela qu’on m’a décoré. Cela veut dire que ce que nous faisions n’était pas mal », s’est montré reconnaissant Steeve Marc Sanon.

Des journalistes sportifs ont aussi reçu des décorations. Parmi eux, la célèbre présentatrice à la télévision nationale Christelle Paré. Elle perçoit cette décoration comme une invite à poursuivre les efforts. « Je vois cette décoration comme une responsabilité. C’est comme si on te disait que ce que tu as fait est bon mais il faut que tu redoubles d’effort. Je dédie cette médaille à mon époux, à mes enfants, à l’AJSB et à tous ceux qui m’encouragent et me guident dans cette fonction de journaliste », a-t-elle dit toute émue.

Un appel au rassemblement

Quant à Adama Ouédraogo, décoré au compte de la fédération burkinabè d’haltérophilie, il a eu une pensée pour les forces combattantes. « Je dédie cette médaille à nos VDP et FDS qui sont au front, qui abattent un travail titanesque pour que nous qui sommes à Ouagadougou nous puissions travailler correctement », a-t-il affirmé.

Pour le ministre des sports, cette décoration est une récompense de la nation pour tous ceux qui œuvrent pour faire rayonner le drapeau du Burkina Faso dans le monde entier. « Je profite aussi rendre hommage aux forces de sécurité et aux VDP qui sont au front, qui se battent pour que nous puissions sillonner et dans la quiétude célébrer ces moment-là », salue Boubacar Savadogo.

Il a profité de cette occasion pour lancer un appel au rassemblement. « Plus nous sommes unis, plus on aura des victoires. Plus on est séparé, moins on aura des victoires. L’Etat burkinabè consacre beaucoup d’effort. Malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas cela. On doit savoir que quelles que soient nos divergences, on a un but commun, c’est défendre le drapeau. On ne doit pas souiller notre drapeau par terre », a dit le ministre.

Parmi les récipiendaires, il y a eu dix personnes médaillées de l’Ordre de l’Etalon, 24 médailles de l’Ordre du mérite, 186 médailles de l’Ordre du mérite de la jeunesse et des sports.

