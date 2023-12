Session ordinaire 2023 du COMUD/Handicap : Pour un renforcement de l’inclusion des personnes handicapées

publicite

Nandy Somé/Diallo, ministre de la solidarité, de l’action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille, a officiellement ouvert la session ordinaire 2023 du Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées (COMUD/Handicap). C’était le jeudi 21 décembre 2023, à Ouagadougou.

« Mise en œuvre de la stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées 2021-2025 dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire : bilan et perspectives ». Tel est le thème choisi pour la tenue de la session ordinaire 2023 du Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées (COMUD/Handicap).

« Le choix de ce thème nous parait d’une importance capitale à la lumière de ce que notre pays endure depuis quelques années, notamment du fait du terrorisme et son lot de conséquences…», a dit Ousseini Badini, Directeur pays de CBM global, porte-parole des Partenaires techniques et financiers (PTF) à l’occasion de la cérémonie. Il a aussi appelé à la mise en œuvre d’actions inclusives à tous les niveaux et par tous les acteurs pour une réponse globale inclusive.

L’objectif général de la session étant également de « renforcer l’inclusion des personnes handicapées», Nandy Somé/Diallo, ministre de la solidarité, de l’action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille, présidente du COMUD/Handicap, a invité à une participation active des participants et à la formulation de recommandations et de suggestions.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

