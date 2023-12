Oumrah : La nouvelle compagnie au Burkina Faso, Air Cairo, prête pour le décollage

publicite

0 Partages Partager Twitter

Air Cairo, la nouvelle compagnie aérienne, permettra aux voyageurs de rallier plusieurs capitales et aux fidèles musulmans burkinabè d’effectuer leur Oumrah. Elle a été présentée le samedi 23 décembre 2033 lors d’un vol inaugural à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Avec le concours des agences de voyages du Burkina Faso, les pèlerins musulmans burkinabè pourront effectuer leur Oumrah chaque mois, avec la nouvelle compagnie aérienne Air Cairo, à écouter Adja Sara Zongo, responsable de Okaz voyage et représentante officielle de la compagnie au Burkina Faso.

À l’entendre, la 1re vague des pèlerins ralliera Ouagadougou-Caire-Médine le mercredi 27 décembre 2023. Comparativement aux autres compagnies aériennes, Adja Sara Zongo a fait savoir que Air Cairo propose des tarifs nettement plus compétitifs.

Et pour preuve, « pour la liaison Ouagadougou-Caire-Ouagadougou, on a coupé l’autre fois à 420 000 F CFA et de temps en temps ça peut monter à 480 000 F CFA aller-retour. Et pour l’Arabie Saoudite en passant par le Caire, on a eu des billets à moins de 600 000 F CFA ».

Avec cette nouvelle compagnie aérienne, Aziz Amoussa, directeur général de l’agence nationale de l’aviation civile, a laissé entendre que « c’est un signe que la destination Burkina Faso est très attractive pour les compagnies aériennes. Recevoir Air Cairo aujourd’hui c’est un honneur, un plaisir pour le peuple burkinabè… »

Ouessen Charif, Directeur Général de Air Cairo, a pour sa part traduit sa reconnaissance envers les autorités burkinabè et égyptiennes pour avoir facilité l’implantation de la compagnie au Pays des Hommes intègres.

Il a appelé ces différentes autorités à améliorer davantage leur coopération. « La présence de Air Cairo au Burkina Faso a des implications importantes. La 1re de ces implications est le respect que le peuple égyptien à l’endroit des Burkinabè. Également cela est dû à notre foi que l’Égypte et le Burkina Faso doivent entretenir des relations », a-t-il laissé entendre.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

Écouter l’article

publicite