Noël 2023 : Le Message de Eddie KOMBOIGO

Ceci est le message du Président du CDP, Eddie KOMBOIGO, à l’occasion de Noël 2023.

Noël ! Le temps de célébrer la naissance de Jésus et de se souvenir de l’amour et de la bonté de Dieu dans le monde. Oui ! L’étoile nous apporte un message heureux et de paix. C’est pourquoi chaque année, les chrétiens accueillent la venue du divin enfant dans la joie, le bonheur et le partage en famille, en communauté, entre amis et voisins.

Une opportunité que je saisis au nom de l’ensemble des militantes, militants et sympathisants du Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP), pour souhaiter une bonne fête de la nativité à tous, particulièrement à toute la communauté chrétienne. Je souhaite également une bonne prise de possession canonique du siège archiépiscopal de Ouagadougou à Mgr Prosper Kontiebo, et une bonne et paisible retraite à son Éminence le Cardinal Philippe OUEDRAOGO.

Je vous invite à marquer une pause pour vous réinventer, à fermer les yeux et à faire un vœu, une prière pour nos Forces de Défense et de Sécurité, nos valeureux Volontaires pour la Défense de la Patrie et pour les personnes déplacées internes; je vous invite également à vous retrouver et retrouver ceux que l’on aime afin que dans l’unité, nous travaillions ensemble pour que reviennent la sérénité et la paix pour notre chère patrie. Réfléchissons à ce qui nous est essentiel dans une pleine conscience du bonheur pour tous, et ayons une pensée pieuse pour les malades. Enfin prenons des résolutions pour léguer un avenir serein aux générations futures.

Que l’amour nous guide vers l’autre, afin que nous construisions un Burkina Faso uni et indivisible, reluisant, un havre de paix.

Bonne fête de Noël dans la sobriété. Tous nos vœux d’amour, de paix, d’hospitalité, et de solidarité.

Démocratie- Progrès-Justice

Ouagadougou le 24 décembre 2023

Eddie KOMBOIGO

​​​​​Président du Parti

