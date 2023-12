Coopération bilatérale : Ouagadougou et Le Caire dans la dynamique de renforcer leurs liens diplomatiques

Karamoko Jean Marie TRAORE, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur s’est entretenu le mercredi 27 décembre 2023 avec l’ambassadeur de la République Arabe d’Egypte accrédité auprès du Burkina Faso, SEM Shérif Abdelkader Abdellatif NADA.

Quelques jours après la présentation de ses Lettres de créances à Son Excellence Monsieur le Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, le diplomate égyptien est venu féliciter le chef de la diplomatie burkinabè pour sa nomination à la tête du département en charge des Affaires étrangères.

SEM Shérif Abdelkader Abdellatif NADA a traduit, à l’ooccasion de l’engagement des autorités égyptiennes à consolider les acquis déjà engrangés en matière de relations bilatérales avec le Burkina Faso, et leur volonté de renforcer davantage cette coopération. Et pour y arriver, le diplomate égyptien sollicite le soutien du ministre des Affaires étrangères burkinabè et de l’ensemble des acteurs de son département.

La coopération entre les deux pays touche plusieurs domaines notamment la sécurité, la formation et le transport. Sur ce dernier point, l’ambassadeur a indiqué l’ouverture d’une ligne de la compagnie aérienne Air Cairo qui permettra de rendre fluide et dynamique les échanges commerciaux entre les deux Etats.

Karamoko Jean Marie TRAORE a salué cette vision des autorités égyptiennes de consolider et de renforcer les acquis engrangés dans plusieurs domaines de coopération entre les deux Etats tels que la formation et la sécurité.

Il a par ailleurs rassuré le diplomate de la République Arabe d’Egypte de sa disponibilité et celle des membres du gouvernement burkinabè à l’accompagner dans la réussite de sa mission dans notre pays.

Source : DCRP/ MAECR-BE

