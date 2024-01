Info CAN 2023 : Edmond Tapsoba, le joueur à suivre chez les Étalons, selon la CAF

La cellule communication de la Confédération africaine de football (CAF) a fait une présentation de l’équipe nationale du Burkina Faso qualifiée pour la CAN 2023. Selon elle, le joueur à suivre dans l’équipe du Burkina Faso pendant cette CAN est bien Edmond Tapsoba.

Voici comment le site de la CAF décrit le défenseur central des Étalons. « Edmond Tapsoba est un défenseur droitier reconnu pour son sens de l’anticipation, sa maturité, son jeu de tête et sa relance. Appliqué, il est très rarement sanctionné ».

Ce ne sont pas là seulement les qualités du défenseur du Bayer Leverkusen qui participe à sa deuxième CAN. « Son jeu « propre » sur le terrain apporte une sérénité certaine à sa défense. Sa bonne lecture du jeu, son placement efficace et un excellent jeu de tête lui permettent d’intercepter de nombreux ballons et de couper la plupart des offensives adverses », commente le site de la CAF.

Des qualités techniques…

Le site poursuit : « Grâce à sa qualité technique, il effectue de bonnes relances. Très rapide, ce qui est rare pour un défenseur central, et doté d’une frappe puissante, Edmond Tapsoba n’a pas de difficulté à se projeter vers l’avant lorsque le jeu le nécessite ».

Âgé de 24 ans, Edmond Tapsoba participe à sa deuxième Coupe d’Afrique des nations (CAN) après celle de 2021 (qui s’est tenue en 2022) au Cameroun. Le Burkina Faso entame la compétition le 16 janvier 2024 face à la Mauritanie avant d’affronter l’Algérie et l’Angola.

