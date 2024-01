Ouagadougou : Des actes de vandalisme constatés au niveau de l’échangeur du Nord

publicite

Le ministère des infrastructures et du désenclavement a constaté ce vendredi 5 janvier 2024 des actes de vandalisme au niveau de l’Echangeur du Nord.

A la suite de plusieurs interpellations sur les réseaux sociaux, notamment sur la question de l’électricité au niveau de l’échangeur du Nord, une équipe du ministère des infrastructures et du désenclavement, de la nationale de l’électricité et des services de la mairie ont effectué une sortie.

« Malheureusement le constat fait froid au dos. Des individus non identifiés vandalisent les installations pour extraire des câbles qui permettent d’électrifier le joyau. Des dispositions seront prises dans les jours à venir », a indiqué la direction de la communication et des relations presse du ministère des infrastructures et du désenclavement.

Cependant, elle a appelé les populations à dénoncer les actes auprès des services de sécurité, des services de la mairie ou du ministère des infrastructures et du désenclavement.

Source : Ministère des infrastructures et du désenclavement

