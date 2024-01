Boucle du Mouhoun : Suspension du transport de bétail hors des Banwa pendant trois mois (Gouverneur)

publicite

Le Gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga, a suspendu tout transport de bétail sur l’ensemble de la province des Banwa vers toute autre destination pour une période de 3 mois, a appris l’AIB ce vendredi 5 janvier 2024.

Une note parvenue vendredi à l’AIB et signée du Gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga, suspend tout transport de bétail du 5 janvier au 4 avril 2024 sur toute l’étendue du territoire des Banwa vers toute autre destination.

Cependant, « le Haut-Commissaire de la province des Banwa devra, en toute responsabilité et au cas par cas, en lien avec les services techniques compétents, étudier et décider de la nécessité d’évacuer le bétail vers les zones de commercialisation avec toutes les garanties de sécurité que cette évacuation requiert », a précisé M. Bassinga.

Plusieurs camions se chargent chaque semaine de bétail vers la ville de Bobo-Dioulasso, et certaines sources pointent du doigt les complices des terroristes qui chassent les animaux dans des villages déguerpis et les revendent dans certains marchés de la province à vil prix.

Selon les sources de l’AIB, cette note vient à point nommé car le bétail est transporté à la frontière malienne dans les localités de Sourodinga et Wafourouma, et après la vente, ce sont des terroristes qui traversent les villages de Tansila et Sami avec de nouvelles motos.

Source : Agence d’information du Burkina

