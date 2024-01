Le comité exécutif de la communauté musulmane chez le chef de la diplomatie burkinabè

publicite

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur Karamoko Jean Marie TRAORE, a reçu en audience ce 8 janvier 2024, les membres du comité exécutif de la communauté musulmane.

Il s’agit d’une visite de courtoisie, mise à profit par la délégation pour présenter les vœux de nouvel an au ministre et à ses collaborateurs, leur faire des bénédictions et les rassurer de l’accompagnement en prières de la communauté musulmane et de celle des autres confessions religieuses.

Karamoko Jean Marie TRAORE a traduit sa reconnaissance à la délégation pour cette visite. Selon lui, c’est un honneur et un privilège de recevoir la visite et les bénédictions de la communauté musulmane, à qui il demande de poursuivre la veille spirituelle, pour accompagner les différentes actions des autorités visant à parvenir à un retour de la paix au Burkina Faso.

Tout en présentant ses vœux de santé, de paix et de succès dans leurs activités aux membres de la délégation, Karamoko Jean Marie TRAORE a laissé entendre qu’il reste disponible pour recevoir les conseils et contributions de la communauté musulmane, pour l’atteinte des missions assignées à son département ministériel.

Source : DCRP/MAECR-BE

