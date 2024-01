Niger : 242 Kg de cannabis, 2500 comprimés de tramadol et diazépam, 12 sacs de dynamites saisis dans plusieurs opérations

L’Office central de répression de trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) du Niger a présenté le mardi 9 janvier 2024, de la drogue et autres produits saisis dans une série d’opérations effectuées par ses agents.

Il s’agit de trois opérations menées en une semaine qui ont permis de récupérer 242 briques de cannabis, 500 comprimés de tramadol, 2000 comprimés de diazépams, 12 sacs de dynamites, 60 chaussures militaires et 30 tenues treillis dans les différentes localités de la région à savoir Tahoua, Tchintabaraden et Guidan Takoussara, estimés à plus de 70 millions de FCFA.

Le Gouverneur de la région de Tahoua Colonel Major Oumarou Tawayé a félicité les agents qui ont conduit toutes ces opérations avec succès. Il a rappelé que la lutte contre le trafic de drogue et le terrorisme nécessite l’engagement de toutes les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) car il y va de la survie de notre société.

Selon lui le trafic de drogue permet le financement du terrorisme d’où la nécessité de collaborer entre les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et la population.

Source : Actu Niger

