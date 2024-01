CAN 2023 : Le Nigeria tenu en échec par la Guinée équatoriale (1-1)

publicite

Le Nigéria a fait son entrée dans la compétition ce dimanche 14 janvier 2024, face à la Guinée équatoriale. Les Super Eagles ont été tenus en échec par le Nzalang Nacional sur le score de 1 but partout.

Après la Côte d’Ivoire, ce sont les partenaires du ballon d’or Africain, Victor Osimhen, qui devaient, malgré quelques absences faire leurs preuves. Cette sélection a empoché son premier point face à la Guinée équatoriale au compte des premières journées du groupe A de cette 34ème édition.

Onze ans après leur dernier sacre, les Super Eagles n’ont pas caché leur envie d’aller décrocher cette quatrième couronne continentale dès le début de la rencontre. Les Équatoguinéens, eux non plus, n’ont pas dissimulé leur ambition de faire un exploit dans cette première apparition. Ils ont frôlé le penalty juste après le quart d’heure. A la 36e minute, ils vont même ouvrir le score avant de se faire rattraper deux minutes plus tard sur un but sanction de Victor Osimhen.

C’est coude à coude que les deux équipes vont rejoindre les vestiaires. Le Nigéria, porté par sa star Victor Osimhen, dominateur de la deuxième partie ne pourra pas changer grand-chose dans cette rencontre. 1 but partout à la fin de la rencontre.

Les éléphants restent donc au podium de ce groupe A avec 3 points. Le groupe B démarre également ce dimanche 14 janvier 2024 à 17h GMT.

