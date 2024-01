Burkina Faso : Le CDP condamne la création des pages Facebook avec le « Sigle CDP notamment CDP TV et CDP TV 2 »

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ceci est communiqué du Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) sur la création des pages Facebook avec le Sigle CDP notamment CDP TV et CDP TV 2.

Le Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) a constaté que depuis un certain temps des individus mal intentionnés ont créé des pages Facebook avec le Sigle CDP notamment CDP TV et CDP TV 2. Ces pages portent à confusion. Sur ces pages des informations douteuses et diffamatoires sont diffusées à dessein contre la Transition et le Président du CDP.

La suite après cette publicité

Par ce présent communiqué, le Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) condamne fermement de telles attitudes anti démocratiques et anti républicaines et se démarque totalement de ces pages Facebook et de leurs contenus. Il se réserve le droit de saisir les autorités compétentes aux fins de préserver ses intérêts et ceux de la République.

Nous invitons nos militantes, militants et sympathisants à rester sereins, à accompagner la Transition et à soutenir les Forces de Défense et de Sécurité (FDS), les volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) dans la lutte engagée, jusqu’à la victoire finale de notre pays sur le terrorisme.

Démocratie-Progrès-Justice

Le Secrétaire Général du parti

Dénis TIEGNA

COMMUNIQUE DE PRESSE DU CDP



Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite